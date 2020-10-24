Alaşehir'e salamur yaprak işleme tesisi kurulacak - Son Dakika

Alaşehir'e salamur yaprak işleme tesisi kurulacak

24.10.2020 13:58
Alaşehir'e salamur yaprak işleme tesisi kurulacak, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde SS Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kurulacak olan "Salamura Üretim Tesisi" Ticaret Bakanlığı'ndan yüzde 75 hibe almaya hak kazandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde SS Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kurulacak olan "Salamura Üretim Tesisi" Ticaret Bakanlığı'ndan yüzde 75 hibe almaya hak kazandı. Projeyle üzüm yaprağından salamura yapılması amacıyla kurulacak tesiste 40 kadın istihdam edilecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde SS Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından "Salamura Üretim Tesisi" projesi hazırlandı. İlçedeki kadınların üzüm yapraklarından salamura yaparak ek gelir elde edilmesi amacıyla hazırlanan proje Ticaret Bakanlığı'ndan da yüzde 75 hibe almaya hak kazandı. Projeyle ilgili konuşan SS Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu, "İlk günden bu yana büyümemiz ve üye sayımız her geçen gün artıyor. Üyelerimiz ev ekonomilerine destek olabildikleri için çok mutlu. Hep birlikte gönülden çalışıyoruz. Çalışmalarımızı daha da büyütebilmek için proje hazırladık. 'Salamura Üretim Tesisi Projesi' adı altında hazırladığımız projeyi Ticaret Bakanlığımıza sunduk. Bakanlık hazırlamış olduğumuz projeyi beğendi ve onay verdi. Projemize yüzde 75 hibe desteği verecek. Projemizin kabul edilmesine ve hibe alacağımıza çok sevindik. Başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan başta olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kavaklıdere Mahallemizde 150 metrekare alan üzerine kuracağımız tesis yaklaşık 150 bin TL'ye malolacak. Yüzde 75'i hibe olacak tesisimizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. Tesisi kurulduğunda 40 kadınımız istihdam edilebilecek. Amacımız bölgemizde zaten yaprak çok değerli. Kooperatifimiz kendi adı ve markasıyla kapasitemizi bu tesis sayesinde yıllık 100 tona kadar yaprak işleyip, Alaşehir'in üzümü gibi asma yaprağını da önce Türkiye'ye, daha sonra dünya çapında duyurmayı hedefliyoruz. Ayrıca bölgemizde kadınlarımıza iş alanı oluşturmak istiyoruz" dedi.

SS Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ile Manisa İl Ticaret Müdürü Muharrem Özel ile Ticaret Bakanlığı adına proje imzalandı. Protoköle göre tesisin kurulmasına hemen başlanacak ve iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak. - MANİSA

Alaşehir'e salamur yaprak işleme tesisi kurulacak

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Alaşehir, Manisa, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'e salamur yaprak işleme tesisi kurulacak - Son Dakika Ekonomi

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