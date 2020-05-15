Albert Riera'dan Galatasaray ve Hasan Şaş açıklaması! - Son Dakika

Albert Riera'dan Galatasaray ve Hasan Şaş açıklaması!

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Albert Riera'dan Galatasaray ve Hasan Şaş açıklaması!, System.String[]

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


İşte Albert Riera'nın açıklamaları;


" Türkiye'de 4 yıla yakın bir zaman geçirdim ve biraz Türkçe biliyorum. Bu biraz benim utancım. Türkçe konuşmayı öğrenmem gerekiyordu. Bu bence bir saygı göstergesi. Bir ülkeye gittiğinizde oraya adapte olmalısınız. Bunun tersi olmaz. Eğer bir gün geri dönersem Türkçe öğrenmeye söz veriyorum. Biraz zamana ihtiyacım olabilir. Türkçe kolay bir değil ancak zamanla öğreneceğim."


BU HASTALIĞI ATLATTILAR


"Benim ve ailemin durumu iyi. Bizde bir şey yok ancak bazı arkadaşlarım bu durumdan etkilendi. Madrid ve Barcelona burada daha çok etkilenen şehirler. Ben Rusya'dan döndüm. Oradaki akademimi kapattım. Biz de evdeyiz ve herkes gibi bekliyoruz. Arkadaşlarım ve kuzenlerim bu virüsle enfekte oldu. Pepe Reina ve Arsenal Teknik Direktörü Arteta benim yakın arkadaşlarım ve bu virüse yakalandılar. Bu hastalık çok kötü. Öksüremiyorsun ve göğüsünde bir tıkanıklık hissediyorsun."


BENCE HER SEZON BİTİRİLMELİ


"Burada en önemli şey sağlık. Biz önce insanız daha sonra futbolcuyuz. Şu anda insanların yavaş yavaş iyileştiğini görüyorsunuz. Durum biraz daha kontrol altın alınmış gibi duruyor. Herkes hemen dışarı çıksın ve istediğini yapsın demiyorum. Biz bir virüs olduğunu kabul etmeliyiz ve önlem almalıyız ancak hayatı tamamen durduramayız. Futbol açısından bakarsak. Bence yavaş yavaş başlayabiliriz. Bütün oyuncuların ufak bir hazırlık dönemine ihtiyacı var. Maçları oynatmazsak nasıl şampiyonu belirleyeceğiz? Fransa şampiyonluğu PSG'ye verdi ancak bence bu doğru değil. 10 maç kaybedebilirsiniz. Şampiyon belirlemek için ligi bitirmelisiniz. Neden ligleri daha geç bitirmiyoruz? Bu bir problem değil. Çarşamba ve pazar günleri maçlar oynanabilir. Önümüzdeki yıl daha kompakt bir sezon geçiririz ve bu işi hallederiz. Bence her sezon bitirilmeli."


"Öncelikle bazı şeyler söylemeliyim. Ben Galatasaray'da oynarken yardımcı hocalar aynı isimlerdi. Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte her şeyi kazandık. Bu isimler saygıyı hakediyor. Bu tarz şeyleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Konuşmak kolay ancak bu adamlar çok çalışkan insanlar. Ümit Davala ve Hasan Şaş her şeyi kazandılar. Onlar bizim için çok çalıştı. Bu isimler saygıyı hakediyor. Hasan Şaş kulüpten ayrıldı ve bunun sebebini bilmiyorum ancak sebebi hiç farketmez. Levent Şahin ve Ümit Davala hala orada. Bir gün Fatih Terim herkese açık bir şekilde yardımcı antrenöre ihtiyacım var derse ben mutlu olmaktan öteye geçerim. Fatih Terim'in antrenörlüğünden önce kişiliğine büyük saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak inanılmaz tecrübeleri var. Ben UEFA PRO lisansı aldım ve yardımcı antrenör olarak başlamak benim için de güzel olur. Şu anda Fatih Terim'in 2 yardımcı antrenörü var ve bütün odak noktaları ligi bitirmek ve virüsten sonraki süreçte en iyisini yapmak. Önümüzdeki sezon ne olacağına bakarız."


FATİH TERİM İLE KONUŞMAK ÇOK KOLAY


Fatih Terim sizden sır saklamaz. O benim sevdiğim gibi direkt konuşur. Her zaman dürüsttür ve içinde bir şey tutmaz. Fatih Terim'le konuşmak benim için çok kolay. O içinde bir şey tutmaz. Fatih Terim sizinle her şeyi konuşur. Bu yüzden benim için sorun olmaz. Burada her şeye teknik direktör karar verir. Siz ona yardım etmek ve fikrinizi söylemek zorundasınız. Bunun iyi bir fikir olup olmadığına teknik direktör karar verir. Yardımcı antrenör olarak fikirlerinizi söylersiniz ancak son karar hocanındır. Buna saygı duymalısınız."


EN İYİSİ GALATASARAY TARAFTARI


"Takım iyi giderken bütün taraftarlar iyidir. Cimbom en iyisi. Yunanistan'da gerçekten çılgın bir taraftar grubu vardı ancak Türkiye'ye gelince "Taraftar" kelimesinin gerçek anlamını gördüm. Taraftarlara takımlarını desteklemeye devam etmelerini öneriyorum. Her zaman zirvede olmak ve şampiyon olmak imkansız. Bazen yeni sezona 7-8 oyuncuyla giriyorsunuz. Oyuncuların birbirine alışması gerekiyor. Bu bir süreç. Bazen en iyi halimizde olamayabiliyoruz. Benim için önünde oynadığım en iyi taraftar grubu Galatasaray taraftarı."(Ajansspor)



Albert Riera, Galatasaray, Fatih Terim, Hasan Şaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:17 

Son Dakika Spor Albert Riera'dan Galatasaray ve Hasan Şaş açıklaması! - Son Dakika Spor
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