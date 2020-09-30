Aleyna Çakır olayında yeni gelişme: Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum - Son Dakika

Aleyna Çakır olayında yeni gelişme: Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum

Türkiye'nin yakından takip ettiği Aleyna Çakır olayıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifade veren Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı S.E., Ümitcan Uygun tarafından tehdit edildiğini belirtti ve "Beni gizli numaradan aradı. 1 haftadır Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum. İfademi değiştirmemi istiyor" dedi.

3 Haziran tarihinde Ankara Keçiören'de yaşanan olayda, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, evinde tavana asılı halde bulunmuştu. Olayın gündeme gelmesiyle birlikte intihar şüpheleri de konuşulmaya başlandı. Baş şüpheli Ümitcan Uygun, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı olan S.E., Ümitcan Uygun tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Beni gizli numaradan aradı. 1 haftadır Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum. İfademi değiştirmemi istiyor" ifadelerine yer verdi.

Olayın özellikle Müge Anlı'da da işlenmeye başlanmasıyla birlikte birçok kişi programa bağlanmış ve önemli iddialara yer vermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un Bağlum'da dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulunması olayı daha da karışık bir hale getirdi.

Geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamaya göre, olayın intihar ihtimali ağırlık kazanmıştı. Çakır'ın ve Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturmalar ayrı ayrı devam ederken, geçen hafta yeni bir gelişme daha yaşandı. Çakır'ın ölümüne ilişkin dosyada tanık olan arkadaşı S.E., Bursa'da 26 Eylül 2020'de polis merkezine giderek, "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlamasıyla Uygun'dan şikayetçi oldu.

Aleyna Çakır olayında yeni gelişme: Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum
Sema Esen (Aleyna Çakır)

"SOSYAL MEDYA HESABIMA TEHDİT MESAJLARI ALDIM"

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, yaklaşık olarak 1 ay önce Ankara'dan Bursa'ya geldiğini ifade eden S.E., ifade tutanağında, "Yaklaşık bir haftadır Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum. Bu şahsı ben yaklaşık 1 senedir tanıyorum. Sema Esen'in sevgilisi olarak bilirdim. Sema Esen, Aleyna Çakır lakabını kullanırdı. Yaklaşık 4 ay önce evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın davasıyla ilgili, tanık olarak vermiş olduğum ifademi değiştirmem için Ümitcan Uygun yaklaşık 1 haftadır benim .... kullanıcı isimli instagram hesabıma ..... hesabından tehdit mesajları atmaya başladı" dedi.

ALEYNA ÇAKIR'IN EV ARKADAŞI ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Kendisine gelen mesajların ekran görüntülerini de polise teslim eden S.E., ifadesini değiştirmeyeceğini söylemesi üzerine Uygun tarafından arandığını söyleyerek, "Bana hitaben sinkaflı cümleler sarf ederek, 'Sen ortaya bir laf attın, annem senin yüzünden intihar etti. Ankara'ya gel, seninle görüşeceğim, seni yaşatmayacağım, o ifadeni alacaksın, almazsan olacaklardan sorumlu değilim' dedi" iddialarına yer verdi.

Aleyna Çakır olayında yeni gelişme: Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum
Ümitcan Uygun

"TEDİRGİN OLARAK İFADE VERMEYE GELDİM"

Uygun'a hiçbir şey söylemeden telefonu kapattığını aktaran S.E., "Bugün .... isimli hesabından benim numaramı ve açık kimlik bilgilerimi paylaştı. Ben de bugün tehdit mesajlarının devam etmesi ve sosyal medya üzerinden iletişim bilgilerini paylaşmasından dolayı tedirgin olarak polis merkezine ifade vermeye geldim. Ümitcan Uygun isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Esen Ailesi'nin avukatı Umur Yıldırım da, Uygun'nun yaptıklarının suç teşkil ettiğini, tutuklanması yönünde talepte bulunacaklarını söyledi.

Aleyna Çakır olayında yeni gelişme: Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum

Aleyna Çakır, İntihar, Ankara, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:43

Son Dakika Güncel Aleyna Çakır olayında yeni gelişme: Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum - Son Dakika

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