ALİ BABACAN İLE BAŞKAN ERDEM ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU - Son Dakika
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ALİ BABACAN İLE BAŞKAN ERDEM ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU

18.04.2022 12:18

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan, Adana'nın Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılıp şehit aileleriyle bir araya geldi.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan, Adana'nın Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılıp şehit aileleriyle bir araya geldi.

Adana'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte Ceyhan ilçesine geldi. Burada Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile bir araya gelen Babacan, Deva Partisi'nin 119 maddelik ekonomi eylem planı hazırladığını, tüm planların ne zaman, nasıl hayata geçirileceğini, kimin yapacağının tek tek takvime bağlandığını dile getirdi. Her satırın bütçesini hesapladıklarını ifade eden Babacan, barajlar, göletler, isale hatları, basınçlı, yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin tamamlanacağını kaydetti. Babacan, Türkiye'deki bütün sulama planlarını 5 yılda tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Ceyhan'ın Anadolu topraklarının verimiyle yoğrulmuş, kadirşinas insanların oluşturduğu, tarihi ve kültürüyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem ise, 'Bizler de Ceyhanımızı daha yaşanabilir bir ilçe hüviyetine büründürmek için, ekibimiz ve halkımızla birlikte samimi çalışmalar yapıyoruz. Görevdeki ilk günkü heyecanımızla gerek çocuklarımız gerek kadınlarımız ve gerekse öğrencilerimiz ve tüm Ceyhanlı hemşehrilerimiz için sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunma gayretindeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi; halkımıza hizmeti yüce bir değer olarak görüyor ve koltukları değil vatandaşımızın ayağına giderek, hizmet üreterek ayakkabılarımızı eskitiyoruz. Millet ittifakının genel başkanlarının vatandaşlarla buluşmaları, halkımızın umutlu ve geleceğe güvenle bakabileceklerine olan inançları, olumlu geri dönüşleri bizlerin de çalışma şevkini artırıyor' diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi'ndeki buluşmanın ardından Ceyhan Kent Meydanı'nda vatandaşların geniş katılımı düzenlenen toplu iftar yemeğinde yer alan Ali Babacan ile Başkan Erdem, iftarın ardından Ceyhan Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Şehit ve Gaziler Müzesi'nde şehit aileleri ile buluştu.

Görüntü Dkümü

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın belediyeye girişi

Başkan Hülya Erdem'in hediye takdimi

Babacan'ın konuşması

Haber-Kamera ADANA,(DHA)

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Ali Babacan, Ceyhan, Adana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALİ BABACAN İLE BAŞKAN ERDEM ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALİ BABACAN İLE BAŞKAN ERDEM ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU - Son Dakika
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