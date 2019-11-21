Son Dakika Haberleri: Ali Fazıl Kasap: Kütahya'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü hafta sonu neden kapalı?"
Son Dakika Güncel Ali Fazıl Kasap: Kütahya'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü hafta sonu neden kapalı?' - Son Dakika

Ali Fazıl Kasap: Kütahya'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü hafta sonu neden kapalı?"

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, turizm alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Ali Fazıl Kasap: Kütahya'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü hafta sonu neden kapalı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, turizm alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti.


Plan ve Bütçe Komisyonunda Kütahya'nın sorunlarını anlatan Kasap, Turizm enformasyon bürosunun kapalı olmasını personel yetersizliği ile kapalı olmasının eleştirdi.


Milletvekili Kasap, "7 gün 24 saat kapalı tek turizm enformasyon bürosu. Koskoca ilde personel azmış. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün binasını da görmemenizi tavsiye derim. Kütahya merkeze geldiğinizde sizi yönlendirebilecek hiç kimse yok. Zaten yıllardır da ne hikmetse cumartesi pazar kapalı. Siz istediğiniz kadar gayret edin. Eğer memur zihniyetiyle giderse turizmin kalkınması, özellikle iş turizminin kalkınması imkansız. Ulaşım yok, Zafer Havalimanı zaten facia durumunda. Biliyorsunuz dünyanın en çok zarar eden hava limanıdır. Kütahya'nın hızlı treni yok, uçak seferleri de, gün içinde sadece öğleden sonra saat 13.00'da. 3 ile hizmet ediyor; termal bölge Afyon var, Kütahya termal bölgedir. Bu turizm enformasyon bürolarıyla, bu Kültür Turizm İl Müdürlükleriyle nereye varacağımızı merek ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Ali Fazıl Kasap, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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