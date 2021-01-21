Ali Koç: "Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de olacak" - Son Dakika

Ali Koç: "Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de olacak"

21.01.2021 22:04

Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Takımdan ayrılacaklar da var gelecekler de olacak.

Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Takımdan ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koç, "Sivas bizim için, Fenerbahçeliler için özel bir yerdir. Ben Sivas'ı Anadolu'nun Kadıköy'ü diye tanımlarım. Burada 3 puan almak zor. Zor bir deplasman. Bugün hava şartları ve soğuğu eklediğimiz zaman zaten zor olacağını da biliyorduk. 1-1 maçın hakkı diye düşünüyorum. Buradan 1 puan almak da önemli. Buradan alınan 1 puanın değeri sezon sonunda daha da belli olacak. Mecnun başkana ve yönetim kuruluna her zaman olduğu gibi sıcak misafirperverliği içinde teşekkür ederim. Yıllardır da böyle gidiyor. İnşallah bu iki kulüp arasındaki ilişki bu şekilde devam eder" diye konuştu.

"FEDERASYONA YARDIMCI OLMAK LAZIM"

Karşılaşmanın saati hakkında sorulan soruya ise Koç, "Bizim maç saati ile ilgili bir talebiz olmaz. Hangi saatte söylenirse gidip oynarız. Erzurum'da da 16.00'da oynadık. Kısmet böyleymiş. Burada federasyona yardımcı olmak lazım. Çünkü inanılmaz yoğun bir takvimi yönetmeye çalışıyorlar. Ben baktığım zaman bile yoruluyorum. Dolayısıyla sabah saatlerinde olsa 3-5 derece daha hava sıcak olacaktı ama burada tartışmaya mahal verecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Çok zor şartlarda bir takvim yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz zaman zaman yeri geldiğinde federasyon hakkında düşüncelerimi açık açık söylerim. Ama bu konuda da hakkını vermek lazım. Bize 19.00'da oynanacak dendi ve biz de çıktık maçımızı oynadık" yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun "Takımdan ayrılacak ve gidecekler var mı?" sorusuna Koç, "Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" cevabını verdi.

(İHA)

Ali Koç: Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de olacak
Ali Koç: Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de olacak
Ali Koç: Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de olacak
Ali Koç: Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de olacak

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Ali Koç, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de olacak' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut: Mesut Özil'i en kısa zamanda sahalarda göreceğiz Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden özür geldi Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak         
22:44
İspanya'da çırılçıplak soyunan kadın, kürk protestosu yaptı İspanya'da çırılçıplak soyunan kadın, kürk protestosu yaptı         
22:22
Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Pato açıklaması: Taraftar istiyorsa alırız Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Pato açıklaması: Taraftar istiyorsa alırız         
21:49
Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak         
21:23
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı         
18:16
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 23:01:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç: "Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei