Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Takımdan ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koç, "Sivas bizim için, Fenerbahçeliler için özel bir yerdir. Ben Sivas'ı Anadolu'nun Kadıköy'ü diye tanımlarım. Burada 3 puan almak zor. Zor bir deplasman. Bugün hava şartları ve soğuğu eklediğimiz zaman zaten zor olacağını da biliyorduk. 1-1 maçın hakkı diye düşünüyorum. Buradan 1 puan almak da önemli. Buradan alınan 1 puanın değeri sezon sonunda daha da belli olacak. Mecnun başkana ve yönetim kuruluna her zaman olduğu gibi sıcak misafirperverliği içinde teşekkür ederim. Yıllardır da böyle gidiyor. İnşallah bu iki kulüp arasındaki ilişki bu şekilde devam eder" diye konuştu.

"FEDERASYONA YARDIMCI OLMAK LAZIM"

Karşılaşmanın saati hakkında sorulan soruya ise Koç, "Bizim maç saati ile ilgili bir talebiz olmaz. Hangi saatte söylenirse gidip oynarız. Erzurum'da da 16.00'da oynadık. Kısmet böyleymiş. Burada federasyona yardımcı olmak lazım. Çünkü inanılmaz yoğun bir takvimi yönetmeye çalışıyorlar. Ben baktığım zaman bile yoruluyorum. Dolayısıyla sabah saatlerinde olsa 3-5 derece daha hava sıcak olacaktı ama burada tartışmaya mahal verecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Çok zor şartlarda bir takvim yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz zaman zaman yeri geldiğinde federasyon hakkında düşüncelerimi açık açık söylerim. Ama bu konuda da hakkını vermek lazım. Bize 19.00'da oynanacak dendi ve biz de çıktık maçımızı oynadık" yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun "Takımdan ayrılacak ve gidecekler var mı?" sorusuna Koç, "Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" cevabını verdi.

(İHA)