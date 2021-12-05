Aliağaspor FK, Salihli Deplasmanında Galip Geldi - Son Dakika

Sarı Siyahlılar Liderliğini Korudu

Salihli Belediyespor 0 - 1 Aliağaspor FK

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 6. Haftasında deplasmanda Salihli Belediyespor'a konuk olan lider Aliağaspor FK, rakibini tek golle mağlup etti. Sahadan 3 puan ile ayrılan Aliağa temsilcisi 9. Bölge 2. Grupta puanını 15'e yükselterek liderliğini korudu.

Manisa Ramiz Turan Stadyumunda oynanan mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve Salihli Belediyespor Başkanı Serkan Sözer tribünden takip etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, ilk yarıda bulduğu net pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Aliağa temsilcisi 48. Dakikada Hakan Çakır'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da skorunu belirledi.

HAKEMLER: Berkay Ağış, Ferhat Çiftçi, Mehmet Burak Duran

STAT: Ramiz Turan Stadyumu

SALİHLİ BELEDİYESPOR: Hasan Daş, Bahri Yıldırım, Süleyman Burak Zaimler, İbrahim Aslan, Muhammed Enes Kapçak, Hakan Ateş, Emirhan Özcan, Sercan Yılmaz, Ümit Yılmaz, Erman Erten (Dk 68 Halil Çöl), Görkem Çelik

ALİAĞASPOR FK: Ömer Can, Levent Aktuğ, Alper Sürücü, Bilal Hallaçlar, Hakan Çakır, Barış Tenşi (Dk 86 Abdullah Çınar), Timurcan Gök, Sergen Ekinci (Dk 86 Abdullah Altıntaş), Furkan Yıldırım (Dk 71 Ali Şentürk), İlker Ataseven (Dk 55 Murat Arslan), Batuhan Doğrukıran (Dk 55 Tayfur Emre Yılmaz)

SARI KARTLAR: Dk 35 Sercan Yılmaz, Dk 85 İbrahim Aslan, Dk 90 Emirhan Özcan (Salihli Belediyespor) - Dk 45+2 İlker Ataseven, Dk 90 Tayfur Emre Yılmaz (Aliağaspor FK)

GOL: Dk 48 Hakan Çakır (Aliağaspor FK)