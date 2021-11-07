Alkışı Hakedenler ödül töreninde Kanal D'ye ödül - Son Dakika

Alkışı Hakedenler ödül töreninde Kanal D'ye ödül

ULUSLARARASI Radyocular Birliği tarafından düzenlenen 11'inci Alkışı Hakedenler Ödül töreni Bodrum'da yapıldı. Sanat, siyaset, medya dünyasından birçok kişiye ödülün verildiği gecede Kanal D'de yayınlanan Magazin D programı sunucusu Asiye Acar'a 'Uluslararası Alkışı Hakeden' magazin programı ödülü verildi.

Uluslararası Radyocular Birliği tarafından organize edilen 11'inci Alkışı Hakedenler Ödül töreni bu yıl Bodrum'da yapıldı. Sanat, medya, siyaset dünyasını bir araya getiren geceye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sivil toplum kuruluşu başkanları ve medya mensuplarının temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Radyocular Birliği Başkanı Yusuf Erbaş program hakkında ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şarkıcı Fuat İnan ve Ceren Onurluel gecede sahne alırken sevilen parçalarını seslendirdi.

Ödül töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "11 yıldan beri bunu sürdürebilmek kolay değil, çok zor bir iş. Radyo, şöyle bir özelliğe sahip bana göre, radyo dinliyorsanız görüntüyü siz kendi beyninizde üretiyorsunuz. O insan bir hayal dünyası zeka ve yeni bir vizyon veriyor. Radyonun televizyondan çok daha fazla gücü olduğuna inanıyorum" dedi.

Radyoyla ilgili anılarını paylaşan Bilgehan Bayar, "1993- 1994 yılıydı, yatılı okul kazanmışım. Kurumlar lisesi sınavları vardı. Genelde fakir aile çocuklarının tercih ettiği okullardı ama başarılı öğrencilerdi. Konya'ya gittim yurda girdim. Birkaç gün erken gelmişim, o zaman walkmanler vardı. Babam beni yurda bıraktı gitti, odada kimse yoktu. Akşam oldu, herkes gidince karanlık televizyonda yok. Annemden babamdan ilk defa ayrılıyorum, hemen radyoyu çıkardım. Yatağın altına girdim korkuyla, kulaklığı takıp bir yandan ağlıyorum bir yandan radyo dinliyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum 3 bin 500 yıldır tarihin, kültürün, sanatın, doğanın Allah vergisi bütün hazinelerin toplandığı bir yer. 3 bin 500 yıldır yaşayan bir kent" dedi

KANAL D'YE ÖDÜL

Sanat, siyaset, magazin ve iş dünyasından birçok isme ödülün verildiği gecede Alkışı Hakeden TV Magazin Programı ödülünü Kanal D'den Magazin D sunucusu Asiye Acar aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Alkışı Hakeden Belediye Başkanı ödülünü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise Alkışı Hakeden siyasetçi ödülünü alırken, medya, sanat, spor gibi dallarında da birçok isim ödül aldı.