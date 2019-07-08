Son Dakika Haberleri: Alkollü otobüs şoförü polisin dikkatinden kaçamadı
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Alkollü otobüs şoförü polisin dikkatinden kaçamadı

10 dakika önce

Mersin'de, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsü sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü otobüs şoförü polisin dikkatinden kaçamadı, System.String[]
Mersin'de, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsü sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Mersin Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke- Mut yolunda Konya istikametine giden bir otobüs firmasına ait 42 KC 445 plakalı yolcu otobüsünü, sık şerit değiştirmesinden şüphelenerek takibe aldı.
İçerisinde yolcular olmasına rağmen yolda düzgün seyretmediği gözlemlenen otobüs, polis ekiplerince durdurularak sürücüsü H.T'ye alkol testi yapıldı.
Testte 0,90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.
Konya-Eskişehir- İstanbul güzergahında çalıştığı öğrenilen otobüsün idaresi başka bir sürücüye teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:59 Kaynak: AA
Silifke, Mersin, Konya, Güncel
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