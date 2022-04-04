Alman Bankalar Birliği: Rusya'dan enerji ithalatı durdurulursa Almanya için resesyon riski doğar - Son Dakika

Alman Bankalar Birliği (DBD) Başkanı Christian Sewing, Rus petrol ve gazının ithalatının dondurulması durumunda Alman ekonomisinin ciddi bir resesyon ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Sewing, BDB tarafından çevrimiçi düzenlenen bir bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın ekonomiye etkisi ve ECB'nin varlık ve faiz konusunda atacak adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi de(CEO) olan Christian Sewing, Alman ekonominin Ukrayna savaşından önemli ölçüde etkileneceği belirterek, Ukrayna savaşından kaynaklanan risklerin Alman bankaları için yönetilebilir durumda olduğunu vurguladı.

DBD'nin Alman ekonomisi 2022 büyüme tahminini Ukrayna'daki savaş başlamadan önceki tahminine göre yarıya indirdiğini dile getiren Sewing, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Almanya'da bu yıl yüzde 2 seviyesinde keskin bir şekilde daha yavaş bir büyüme beklediğini bildirdi.

Savaş nedeniyle daha düşük büyümenin Kovid-19 salgını öncesi seviyeye dönüşü daha da geciktireceğine işaret eden Sewing, yüzde 2'lik tahminin bile enerji fiyatları gibi önemli riskler hesaplamaya dahil edilmediği için değişebileceğini belirtti.

Sewing, Rus petrol ve gazının ithalatının veya teslimatının dondurulması durumunda Alman ekonomisinin ciddi bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyararak, "Rus petrol ve doğal gazının ithalatı veya arzı durdurulursa durum daha da kötü olur. O zaman Almanya'da önemli bir resesyondan kaçınmak zor olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Sewing, Rusya'ya karşı bir enerji ambargosu durumunda enflasyon yüzde 7,5'nin daha da yüksek oranların görülebileceğini vurguladı.

Çin'deki Kovid-19 salgınında yeni karantina önlemlerine atıfta bulunan Sewing, "Küresel tedarik ve perakende zincirleri bir kez daha teste tabi tutuluyor." dedi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüksek enflasyon döneminde para politikasına değinen Sewing, ECB'den enflasyona zamanında müdahale etme çağrısını tekrarladı.

Sewing, "Negatif faiz politikasının sona ermesiyle ECB, enflasyon beklentilerinde daha fazla artışı sınırlayabilir. Böyle bir sinyale acilen ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.