Alman Otomobil Devinden Üretime Ara Verme Kararı - Son Dakika
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Alman Otomobil Devinden Üretime Ara Verme Kararı

17 dakika önce

Coronavirüsü otomotiv sektörünü de vurdu. Avrupa'daki birçok otomobil üreticisinin ardından Volkswagen de üretim

Alman Otomobil Devinden Üretime Ara Verme Kararı, System.String[]

Coronavirüsü otomotiv sektörünü de vurdu. Avrupa'daki birçok otomobil üreticisinin ardından Volkswagen de üretime arama vermek zorunda kaldı.


Otomotiv sektöründe yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok fabrika geçici olarak kapandı. Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda markalarının sahibi Alman araba üreticisi Volkswagen de virüs nedeniyle fabrika kapatma alanlar arasında.


Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess, Volkswagen'in İtalya, Portekiz, Slovakya, İspanya'da üretime ara vereceğini ve Avrupa'daki fabrikalarını da coronavirüsü nedeniyle kapatmaya hazırlandığını söyledi. Volkswagen'in işyeri komitesi de fabrika çalışanlarının salgının yayılmasının önüne geçecek güvenli mesafeyi korumalarının olanaksız olduğunu söyledi ve Cuma günü itibarıyla üretimin durdurulması önerisinde bulundu.


Volkswagen'in üretime ara verme kararı almasında satışlarda yaşanan düşüşün yanı sıra parçaların fabrikalara tedariğine dair artan belirsizliğin payı var. Avrupa'da üretime ara veren otomotiv üreticileri arasında Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, Renault ve PSA da bulunuyor.

Volkswagen, Avrupa, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:32 
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