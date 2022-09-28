Almanya Başbakanı Scholz: "Putin hata üstüne hata yapıyor" - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz: "Putin hata üstüne hata yapıyor"

28.09.2022 13:58
Almanya Başbakanı Scholz: "Putin hata üstüne hata yapıyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararının panikle alınmış hatalı bir karar olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararının panikle alınmış hatalı bir karar olduğunu söyledi.

Scholz Kölnische Rundschau ve Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, kısmi seferberlik kararına atıfta bulunarak, "Bu Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın doğusundaki başarısızlıklarına karşı biraz da panikle verilen bir tepkidir. Bu durum önemli ölçüde Rusya'da huzursuzluk yaratıyor. Putin hata üstüne hata yapıyor." dedi.

Ukrayna savaşında Rusya'ya uygulanan yaptırımları savunan Scholz, "Yaptırımlar son derece etkili. Yaptırımların amacı Rus hükümetinin kampanyasının tamamen anlamsız olduğunu fark etmesini sağlamak. Vladimir Putin askerlerini geri çekerek ve ardından Kiev'le görüşmelere odaklanarak bu savaşı derhal sona erdirebilir." diye konuştu.

Ukrayna'daki durumun çok dinamik olduğunu ve durumu sürekli olarak yeniden değerlendirdiklerini anlatan Scholz, "Sağladığımız silahlar çok etkili. Bazen bazı eleştirmenlerin sanki biz sadece kask tedarik ediyormuşuz gibi davranmalarına şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin hata üstüne hata yapıyor' - Son Dakika

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