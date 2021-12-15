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Almanya Başbakanı Scholz: "4 yılı Almanya'yı geleceğe hazırlamak için kullanacağız" - Son Dakika

Almanya Başbakanı Scholz: "4 yılı Almanya'yı geleceğe hazırlamak için kullanacağız"

15.12.2021 14:10
Almanya Başbakanı Scholz: "4 yılı Almanya'yı geleceğe hazırlamak için kullanacağız"

Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, önümüzdeki 4 yılı Almanya'yı yapısal olarak geleceğe uygun hale getirmek için kullanacaklarını bildirdi.

Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, önümüzdeki 4 yılı Almanya'yı yapısal olarak geleceğe uygun hale getirmek için kullanacaklarını bildirdi.

Başbakan Angela Merkel'den sonra 8 Aralık'ta göreve başlayan Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, yeni hükümetin iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerjiye güçlü bir şekilde odaklanacağını, tüm kurumları kapsayan iklim değişikliğinin hükümet için bir öncelik olacağını söyledi.

Scholz, enerjide dönüşümün istihdam ve yaşam kalitesi üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeleri anladığını ifade ederek, enerjide fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçişin herkesin yararına olması gerektiğini kaydetti. Scholz, "2030 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminin 2 katından fazlasına ihtiyacımız var." dedi.

Alman ekonomisindeki yapısal reform ihtiyacına değinen Scholz, "Önümüzdeki 4 yılı Almanya'yı yapısal olarak geleceğe uygun hale getirmek için kullanacağız." ifadesini kullandı.

Konut krizini çözmek için yeni bakanlık kuruldu

Olaf Scholz, demir yoluna ve elektrikli araçlara odaklanarak ülkede hareketliliğe önemli yatırımlar yapacaklarını aktararak, Almanya yollarında 2030'a kadar 15 milyon elektrikli araç hedeflediklerini bildirdi.

Ülkede elektrikli araçlar için batarya şarj altyapısına erişimin daha kolay olması gerektiğini belirten Scholz, bu altyapının daha verimli bir şekilde finanse edileceğini söyledi.

Almanya'daki konut krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Scholz, ülkede protestolara neden olan konut krizini çözmek için her yıl 400 bin yeni konutun inşa edilmesini sağlamak üzere yeni bir bakanlık kurulduğunu ve şehirlerde konut kiralarında artışa sınırlama getirileceğini kaydetti.

Olaf Scholz, Almanya, Tragger, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz: '4 yılı Almanya'yı geleceğe hazırlamak için kullanacağız' - Son Dakika


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