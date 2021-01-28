Almanya, AstraZeneca aşısının 65 üstüne uygulanmamasını tavsiye etti

Almanya Aşı Komisyonu, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının 65 yaş üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre komisyon buna gerekçe olarak, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını gösterdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Komisyon, "AstraZeneca aşısı, mRNA aşılarının aksine sadece 18-64 arasındaki kişilere yapılmalıdır" dedi.

AŞIYA ONAY DA YARIN GÖRÜŞÜLECEK

Avrupa İlaç Ajansı'nın AstraZeneca'nın İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısına onay verip vermeyeceğinin yarın belli olması bekleniyor.

Alman hükümetine aşı programı konusunda tavsiyeler veren bağımsız komisyon, Avrupa Birliği (AB) makamları tarafından onaylanan BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının güvenlik ve etkinlik oranlarının eşit olduğunu açıkladı.

Komisyonun açıklaması sonrası AstraZeneca'nın hisseleri yüzde 2,4 değer kaybetti.

Avrupa Bilriği ile AstraZeneca arasında bir süredir tedarik konusunda gerginlik yaşanıyor.

Avrupa Komisyonu dün İngiltere'deki milyonlarca doz AstraZeneca aşısının AB'ye yönlendirilmesini talep etmişti.