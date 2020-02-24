Almanya'da bir sürücü karnaval geçidinde aracını kalabalığın üzerine sürdü - Son Dakika

Almanya'nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında bir sürücünün, arabasını, karnaval geçidi sırasında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Nordhessen polis sözcüsü, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, tanık ifadelerine göre yerel saat ile 14.30 civarında bir aracın, kalabalığın içine daldığını belirtti.



Sürücünün kasıtlı bir şekilde aracını kalabalığın üzerine sürdüğünü varsaydıklarını ifade eden sözcü, failin hangi sebeple olayı gerçekleştirdiğini henüz bilmediklerini kaydetti.

Sözcü, sürücünün gözaltına alındığını kaydetti.

Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswil ise yaptığı açıklamada, Volkmarsen'deki olayda 7'si ağır 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Bereswil, yaralılar arasında çok sayıda çocuk bulunduğunu aktardı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, sürücünün 29 yaşında bir Alman vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, sürücünün, karnaval geçidi sırasında bariyerleri aşarak aracını kalabalığın üzerine sürdüğü ve özellikle çocukları hedef aldığı aktarıldı.

Öte yandan Hessen eyaletinde yapılan tüm karnaval geçitleri iptal edildi.