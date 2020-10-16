Almanya'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarına protesto - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen gösteride, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

Tarihi Köln Katedrali önünde düzenlenen ve Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulan protesto gösterisinde ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrağı olan 200 kişi Azerbaycan halkına ve ordusuna destek verdi.

Bonn Alman Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Naibe Hajiyeva, burada yaptığı açıklamada, "Almanya'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin işgalci Ermeni ordusunu ve yönetimini protesto etmek amacıyla bir araya geldiğini" söyledi.

Azerbaycan halkı ve ordusunun yanında olduklarını belirten Hajiyeva, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 yıldır kendi topraklarımızı işgalci ve terörist Ermenilerden kurtarmak için mücadele ediyoruz. Biz barış yoluyla kendi topraklarımızı almak istedik ancak Ermeniler kendi ordularını bizim topraklarımıza yerleştirip halkımıza zulmettiler ve saldırdılar. Sivil ve masum insanlarımızı öldürüp bize büyük zarar verdiler. Bugün burada bunu protesto ediyoruz."

Öz toprakları olan işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşacağına inançlarının büyük olduğunu ifade eden Hajiyeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in güçlü siyasetini alkışladıklarını, bir millet iki devlet anlayışıyla hep yanlarında olan Türkiye ve Türk halkına minnettar olduklarını söyledi.

Yaklaşık iki saat süren gösteride polis geniş güvenlik önlemi aldı.