Almanya'da iş dünyası güveni, savaş ve tedarik zincirindeki kesintilere rağmen artmaya devam etti

Almanya'da nisanda 91,9 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, Alman şirketlerin Ukrayna'daki savaş ve tedarik zincirinde yenilenen aksamaların oluşturduğu ortamdan kurtulmaya devam etmesiyle mayısta 93 puana çıktı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda 91,8 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, bu ay beklenmedik şekilde artarak 93 puana yükseldi.

Endekse ilişkin beklenti, 91,4 puana gerilemesi yönündeydi.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi bu dönemde 86,8 puandan 86,9'a ve Mevcut Durum Endeksi de 97,3 puandan 99,5 puana yükseldi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mayısta endeksteki yükselişin öncelikle şirketlerin beklentilerindeki daha az karamsarlıktan kaynakladığını aktararak, "Buna karşılık, şirketler şüpheci kalmaya devam ederken, beklentiler neredeyse hiç değişmedi. Alman ekonomisi, enflasyon endişeleri, üretim için ürün darboğazları ve Ukrayna'daki savaş karşısında dirençli olduğunu kanıtladı. Şu anda gözle görülür bir resesyon belirtisi yok." ifadelerini kullandı.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin mayısta nisan ayına göre neredeyse "hiç" değişmediğini belirterek, "Zayıf beklentiler, Alman şirketlerin yüksek belirsizliğe, tedarik zincirinde aksamalara ve güçlü enflasyona karşı kayıtsız olmadığını gösteriyor." dedi.

Alman şirketlerin dolu sipariş defterleri ve Kovid-19 sonrası ekonomilerin yeniden açılmasının "iyimserlik oluşturduğunu" belirten Brzeski, Alman ekonomisinin Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarından ve tedarik zincirinde yenilenen aksamalardan etkilendiğini ifade etti.

Brzeski, Çin'de Kovid-19 karantinası ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle tedarik zincirlerinde kesintilerin devam ettiğini belirterek, "Artan belirsizlik ve korku, gelecek aylarda hem arz hem de talep üzerinde ağırlık oluşturacak. Hanelerin gerçek harcanabilir gelirleri zarar görecek ve şirketler, yüksek enerji ve emtia fiyatlarının maliyetleriyle başa çıkmakta giderek daha fazla zorluk çekecek. Bu da kurumsal kar marjlarını baskılayacak." değerlendirmesinde bulundu

Alman ekonomisinin kesinlikle 2020'deki Kovid-19 kısıtlamaları sırasında olduğu gibi gerilemeyeceğine işaret eden Brzeski, "Ancak, bekleyen stagflasyon riski, Ukrayna'daki savaşın uzun vadeli etkisi ve ekonomideki yapısal değişiklikler nedeniyle çok fazla iyimserliğe karşı uyarıyoruz." dedi.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası'na (Bundesbank) göre, Ukrayna- Rusya savaşı, Almanya'nın Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmasını zayıflattı ve Avrupa Birliği'nin (AB ) Rus ham petrol ve doğal gazına ambargo kararı almasına sebep olması halinde toparlanma Almanya için daha da kötüleşecek.