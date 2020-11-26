Almanya'da korona önlemleri daha da sıkılaştırıldı - Son Dakika

Almanya'da korona önlemleri daha da sıkılaştırıldı

26.11.2020 08:27
Almanya'da korona önlemleri daha da sıkılaştırıldı, System.String[]

Almanya'da Aralık ayında geçerli olacak yeni Covid-19 pandemi önlemleri güncellendi.

Almanya'da Aralık ayında geçerli olacak yeni Covid-19 pandemi önlemleri güncellendi. Federal hükümet ve eyaletlerin katılımıyla yürütülen toplantılar sonucu, Covid-19 salgınına karşı alınacak yeni sert tedbirler açıklandı.

Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları, aralık ayında noel tatili ve yılbaşını da kapsayacak süreç için alınacak yeni Covid-19 pandemi önlemleri üzerinde uzun tartışmalar sonucu uzlaşabildiler. Yapılan görüşmelerde, noel tatiline kadar enfeksiyon sürecini daha iyi kontrol altında tutabilmek için kişisel temaslara ve diğer alanlara yönelik kısıtlamaların yeniden sıkılaştırılmasına karar verildi. Yeni kuralları, Şansölye Angela Merkel, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyalet Bakbakanı Michael Müller birlikte düzenledikleri basın toplantısında açıkladılar.

Basın toplantısında ilk sözü alan ve sabır, dayanışma, disiplin ile mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyleyen Başbakan Merkel "Şu anki durum, Kasım ayında alınan tedbirleri kaldırmamıza müsaade etmiyor. Müzakereler sırasında mevcut kısıtlamaların Ocak ayı başına kadar uygulanması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Alınan tedbirler, şimdiye kadar yalnızca kısmi bir başarıya yol açtı. Büyüme durdu, ancak rakamlar çok yüksek bir seviyede kaldı. Tekrar yeni bir çabaya ihtiyacımız var. Tüm çabamızın özü yine de temasların sayısını azaltmak olmalıdır. Bu yüzden bazı alanlarda tekrar kemer sıkmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

YENİ ÖNLEMLER

Yıl sonunu kapsayan yeni önlemler çerçevesinde, noel tatili ülke çapında 19 Aralık tarihine alınıyor. Mağazalarda ve satış yapılan diğer alanlarda müşteri kısıtlaması geldi. 800 metrekareden büyük alana sahip mağazalara her 20 metrekare için bir müşteri alınabilecek. 800 metrekareden küçük işletmeler ise her 10 metrekare için bir müşteri kabul edebilecek. Yine noel alışverişi için insanların hafta içini tercih etmeleri teşvik edilecek.

Çok sayıda korona enfeksiyonu olan bölgelerde, 7. Sınıftan itibaren okullarda dönüşümlü alternatif ders uygulamasına geçilecek. Yine buralarda dersler yoğunluğu önlemek için kademeli olarak başlatılacak. İhtiyaca göre derslerde de maske takma zorunluluğu getirilebilecek.

Arkadaşlar, akrabalar, ve tanıdıklarla özel buluşmalarda, kişinin kendi ev hanesi ve farklı bir tek ev hanesinden kişilerle, toplamda en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. Kural 14 yaş altı çocuklar için geçerli olmayacak.

Maske takma zorunluluğu yaygınlaşacak ve mağazaların önlerinde ve otopark alanlarında da uygulanacak. Ayrıca, insanların uzu süre bir arada zaman geçireceği açık alanlarda da yine maske takılması zorunlu olacak. 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulanamayacağı iş yerlerinde de maske takılması gerekecek.

30 Kasım tarihine kadar yürürlükte olan tedbirler ise 20 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Buna göre restoranlar, barlar, kafeler, spor salonları, sinemalar, tiyatrolar kapalı kalmaya devam edecek. Seyahat ve gezilerden kaçınılacak.

Yılbaşında havai fişek atmak, büyük gruplar oluşmasının önüne geçmek amacıyla, halka açık kalabalık yerlerde ve sokaklarda yasaklanacak.

NOEL BAYRAMI İÇİN KURALLAR BİRAZ GEVŞETİLİYOR

Aralık ayı sonundaki noel bayramı esnasında ailelerin bir araya gelebilmesi için kurallar bir nebze gevşetiliyor. Buna göre, 23 Aralık - 1 Ocak arasındaki dönemde, hane halkından olsun ya da olmasın en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Yine 14 yaşına kadar olan çocuklar bu kuraldan muaf olacak.

Yine zirvede alınan kararlara göre, federal eyaletler gelecekte enfeksiyon durumuna bağlı olarak önlemlerin gevşetilmesine veya daha da sıkılaştırılmasına kendileri karar verebilecek.

(Mahmut Tosun/İHA)

Almanya'da korona önlemleri daha da sıkılaştırıldı

Koronavirüs, Almanya, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da korona önlemleri daha da sıkılaştırıldı - Son Dakika


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