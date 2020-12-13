Almanya'da Kovid-19 önlemleri 16 Aralık'tan itibaren artırılacak - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 önlemleri 16 Aralık'tan itibaren artırılacak

13.12.2020 14:55
Almanya'da Kovid-19 önlemleri 16 Aralık'tan itibaren artırılacak, System.String[]

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle önlemleri 16 Aralık'tan itibaren sertleştirecek.

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle önlemleri 16 Aralık'tan itibaren sertleştirecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Başbakanlıkta, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi.

Merkel, 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirlerin vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmadığını, son dönemde günlük yeni vakaların arttığını belirterek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarının da yükseldiğini, sağlık sisteminin zor durumda olduğunu ifade etti.

Bu nedenle acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, bugün alınan kararlarla yeni vaka sayısının 100 bin kişide 50'nin altına düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder, salgın durumunun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunarak "Dikkatli olmazsak Almanya hızlı şekilde Avrupa'nın sorunlu çocuğu haline gelecektir. Bu yüzden harekete geçmek zorundaydık." değerlendirmesinde bulundu.

Söder, bugün alınan önlemlere ek olarak Bavyera eyaletinde gece dışarı çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

10 Ocak'a kadar geçerli olacak tedbirler

Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda alınan kararlara göre 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirler geçerliliğini koruyacak.

Bunun dışında en fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Noel Bayramı'nın kutlandığı 24-26 Aralık arasında en fazla 4 yakın akraba daha eve davet edilebilecek.

Yılbaşında kamusal alanda toplanma yasağı uygulanacak ve yerel yönetimlerin belirleyeceği yerlerde havai fişek atılmasına izin verilmeyecek.

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, optikler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.

Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.

Okulların 16 Aralık-10 Ocak arasında kapatılması istenirken, son sınıfta eğitim gören öğrenciler için ayrı düzenlemeler yapılabilecek. Okullar uzaktan eğitim verebilecek.

İşverenlerden çalışanlarına mümkün olduğu kadar uzaktan çalışma imkanı sağlanması veya söz konusu dönemde izin verilmesi istendi.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.

Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek. Ek düzenlemeler için İçişleri Bakanı gelecek günlerde dini cemaatlerle görüşmeler yapacak.

Yaşlı ve bakımevlerinde haftada birçok kez Kovid-19 testleri yapılacak.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimlere ek önlemler alma imkanı verilecek.

Ülke dışına ve yurt içinde zorunlu olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Önlemler 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri yeniden değerlendirmek için 5 Ocak'ta tekrar bir araya gelecek.

Angela Merkel, Almanya, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 önlemleri 16 Aralık'tan itibaren artırılacak - Son Dakika


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