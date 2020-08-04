Almanya'da Müslüman gencin avukatlığını yapan Türk avukata kimyasal içerikli tehdit mektubu - Son Dakika

Almanya'da Müslüman gencin avukatlığını yapan Türk avukata kimyasal içerikli tehdit mektubu

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA)- Almanya'nın Hamburg kentinde bir süpermarkete başörtüsü sebebiyle hakarete uğrayan 16 yaşındaki genç kızın avukatı Yalçın Tekinoğlu, market yöneticisinin ceza almasına, marketin bağlı olduğu şirketin de tazminat ödemesine neden olduğu gerekçesiyle kimyasal maddeli tehdit mektubu aldığını ifade etti.

Almanya'da yaşayan Cezayir kökenli lise öğrencisi başörtülü Meriam J. (16) yaz tatilinde para kazanmak için markette işe başladı. Market müdürü, Meriam'a başörtüsü taktığı için hakaret etti. Şirket yaşadığı olayı gözyaşlarıyla sosyal medyada yayınladığı 2 milyona yakın izlenen videoda anlatan Meriam'a tazminat ödeyip özür diledi. Hakaret eden market müdürü işten çıkarılırken, Demiören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Meriam'ın avukatlığını yapan Av. Yalçın Tekinoğlu dün posta kutusunu açtığında, kimyasal maddeli tehdit mektubu aldığını anlattı. DHA'ya konuşan Tekinoğlu, hakarete uğrayan Meriam'ın davasının ardından aldığı tehditlerin sayısının arttığını ifade etti.

MEKTUPTA ZEHİRLİ MADDE OLASI

Kimyasal madde içerikli mektubu gördükten sonra polise haber verdiğini ifade eden Tekinoğlu, Polis 15 kişilik ekiple 5 dakika içerisinde geldi. Büroyu ve binanın bir kısmını boşalttılar. Röntgen çekip, mektubun içerisinde patlayıcı madde var mı diye kontrol ettiler. Patlayıcı olmadığı anlaşılınca da zehirli bir madde olasılığı üzerine alıp laboratuvara götürdüler? dedi.

'BU TİP TEHDİTLER BİZİ YILDIRMAZ MOTİVE EDER'

Tekinoğlu bu tip mektupların kendisini yıldıramayacağını, korkutamayacağını, aksine kendilerini daha çok motive ettiğini, haksızlığa karşı dik durmaya devam edeceğini, ırkçılığa karşı mücadele edip, müvekkillerinin haklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

İKİ DAVADA BAŞARI

Avukat Tekinoğlu, geçtiğimiz ay Almanya'nın Hamburg kentinde Edeka'ya ait bir süpermarkete başörtüsü sebebiyle hakarete uğrayan 16 yaşındaki genç kızın avukatlığını yapmış, hukuki süreç sonunda süpermarkette ayrımcılık yapan müdür işinden olmuş, marketin bağlı olduğu şirket genç kıza tazminat ödenmişti. Tekinoğlu daha önce de Baden-Württemberg eyaletindeki bir okulda, teneffüste Türkçe konuştuğu için öğretmeninden ceza alan öğrencinin ailesinin avukatlığını yapmıştı. Söz konusu ceza, 'okul bahçesinde Türkçe yasağı' şeklindeki yeni bir tartışma başlatmış, ceza veren öğretmen hakkında inceleme başlatılmıştı.