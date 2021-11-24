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Almanya'da Trafik Lambası Koalisyonu protokol metni açıklandı - Son Dakika

Almanya'da Trafik Lambası Koalisyonu protokol metni açıklandı

24.11.2021 19:14
Almanya'da Trafik Lambası Koalisyonu protokol metni açıklandı

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında varılan koalisyon anlaşması kamuoyuyla paylaşıldı.

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında varılan koalisyon anlaşması kamuoyuyla paylaşıldı. Anlaşma uyarınca, SPD'li Olaf Scholz Almanya'nın yeni başbakanı olacak.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 51. federal hükümeti kurmak için 59 gündür çalışma yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) yetkilileri, koalisyon protokolünde mutabakata vardı. Partiler arasında oluşturulan 22 ayrı çalışma grubu ile yapılan müzakereler neticesinde taraflar, koalisyon metnini imzaladı. Partilerin kırmızı-sarı-yeşil renkleri nedeniyle kamuoyunda "Trafik Lambası Koalisyonu" olarak adlandırılan yeni hükümetin protokolü başkent Berlin'deki Westhafen'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Kurulacak yeni koalisyon hükümetin tanıtım toplantısına SPD'den Olaf Scholz, Saskia Esken, Yeşillerden Annalena Baerbock, Robert Habeck, FDP'den Christian Lindner ve Volker Wissing katıldı. Tarafların üzerinde anlaştığı koalisyon protokolüne Yeşiller Partisinin yaklaşık 120 bin üyesinin onay vermesi gerekiyor. FDP ve SPD ise protokolü delegelerinin oyuna sunacak. Onay sürecinin 5 Aralık'a kadar tamamlanması hedeflenirken, Scholz'un Almanya'nın yeni başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor. Anlaşmanın öne çıkan maddeleri şöyle:

1.Asgari ücret saatte 12 Euro'ya yükseltilecek

2-Demiryolu ile yük taşımacılığı yüzde 25 oranında artırılacak

3-2030 yılına kadar yollarda en az 15 milyon elektrikli araba olacak

4-2030 yılına kadar kömür kullanımı aşamalı olarak kaldırılacak

5-Konut kriziyle mücadele etmek için yılda 400 bin daire inşa edilecek

6-Oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi için anayasal değişiklik yapılmaya çalışılacak

7-Nitelikli işçileri çekmek için puana dayalı yeni göçmen politikası oluşturulacak

8-Göçmenlere Almanya'da 5 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusu hakkı tanınacak

SCHOLZ: "ÜLKEYİ DAHA İYİ HALE GETİRME İRADESİYLE BİRLEŞTİK"

Olaf Scholz kurulacak hükümetin karşılıklı saygı ve güven, aynı seviyeden bakış açısına sahip olacağını belirterek kabul edilen koalisyon protokolünün en geç 10 gün içinde her partinin üyelerinden ve delegelerinde onay alarak hazır olacağını ifade etti. Koalisyon ortaklarının tamamının ülkeyi ileri taşıma arzusuyla bir araya geldiğini ve müzakereler boyunca bu gayretlerini ortaya koyduklarını belirten Scholz, "Ülkeyi daha iyi hale getirme iradesiyle birleştik. Fazla ilerleme kaydetme konusunda cesaret göstermek istiyoruz" diyerek koalisyonun "yüksek etkiye sahip siyaseti" hedeflediğini kaydetti.

SALGINLA MÜCADELEDE YENİ YÖNTEM

Olaf Scholz korona virüse karşı yeni bir mücadele yöntemi ortaya koyacaklarını, salgını ülke genelinde daha kontrollü bir şekilde kontrol altına alacaklarını ve bunun için özel bir birim kurulacağını açıkladı. Scholz, Sağlık Bakanlığı'nda bilimsel tavsiyelerde bulunmak için disiplinlerarası bir "Salgın Konseyi" oluşturulacağını, fedakarca çalışan sağlık çalışanları için 1 milyarlık ikramiye hazırladıklarını ve koalisyon ortaklarının bunu kabul ettiğini söyledi.

2030 YILINA KADAR ELEKTRİĞİN YÜZDE 80'İ YENİLENEBİLİR ENERJİLERDEN SAĞLANACAK

Scholz, ek olarak ev sahiplerine de ısıtma maliyetinde katkıda bulunacaklarını, yüksek enerji fiyatları nedeniyle kalorifer yakıtı veya gaz üzerindeki CO2 vergisini daha fazla arttırmak istemediklerini belirtti. Kurulacak yeni hükümetin rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin yaygınlaşmasını önemli ölçüde hızlandırmak istediğini 2030 yılına kadar Almanya'nın elektriğinin yüzde 80'ininin yenilenebilir enerjilerden sağlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

KONUT KRİZİYLE MÜCADELE

Scholz, üçlü koalisyonun yılda 400 bin yeni konut inşa ettirerek konut soruna çözüm bulacağını, yapılacak yeni konutların 100 bininin kamu tarafından finanse edileceğini kaydetti. Scholz ayrıca, konut piyasasının sıkıntılı olduğu bölgelerde kiraların yüzde 15 yerine 3 yıl içinde yalnızca yüzde 11'e kadar artmasına izin verileceğini söyledi.

"KOALİSYONUMUZUN ANA HEDEFİ, AKTİF BİR TOPLUM, YATIRIM YAPAN BİR DEVLET VE BASİTÇE İŞLEYEN BİR ALMANYA'DIR"

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ise hükümet kurma çalışmaları sırasında korona virüs salgınında dördüncü dalganın gelmesi, Doğu Avrupa'daki göçmen krizi gibi endişe verici durumların yaşandığını bir dönemde cesaret ve güven verecek bir hükümetin olması gerektiğini ve bugün 3 partinin bir araya gelerek bunu sağladığını dile getirdi. Habeck, "Koalisyonumuzun ana hedefi, aktif bir toplum, yatırım yapan bir devlet ve basitçe işleyen bir Almanya'dır" dedi.

"TRAFİK IŞIĞI STATÜKOYU AŞMAK İSTİYOR"

Hür Demokrat Parti Başkanı Christian Lindner da "Trafik ışığı statükoyu aşmak istiyor" diyerek başladığı konuşmasında trafik ışığı koalisyonunun rota değişikliğini temsil ettiğini, SPD, Yeşiller ve FDP'nin seçim kampanyalarında farklılıklarını gizlemediklerini söyledi. Lindner, "Fakat ortak bir noktamız var, o da statükonun üstesinden gelmek. Bu yüzden genç nesil onları seçti. Ülkede değişim arzusu olduğunu hissedebilirsiniz. Yeni hükümetin karşılaşacağı büyük zorluklar karşısında olağanüstü derecede iddialı projelerimiz var" dedi.

Koalisyon protokolünde kurulacak koalisyon hükümetinin bakanlar kurulunda Sosyal Demokrat Partinin 6, Yeşillerin 5 ve Liberallerin 4 bakanlığı bulunacak. Parti çevrelerinden alınan bilgilere göre bakanlıkların dağılımı şu şekilde olacak:

"Sosyal Demokrat Parti (SPD): Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ve Başbakanlık Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İnşaat ve İskan Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı

Yeşiller: Ekonomi ve İklim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Çevre, Tüketici Tarım/Gıda ve Aile Bakanlığı

Hür Demokrat Parti (FDP): Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı."

Almanya'da koalisyon görüşmeleri 21 Ekim'de başlamıştı.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya'da Trafik Lambası Koalisyonu protokol metni açıklandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Trafik Lambası Koalisyonu protokol metni açıklandı - Son Dakika


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