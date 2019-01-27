Son Dakika Haberleri: Almanya'da 'Türkiye'nin Darbeler Tarihi' Konferansı

Almanya'da 'Türkiye'nin Darbeler Tarihi' Konferansı

1 saat önce

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, burada yaptığı konuşmada, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde Türkiye'de yaşanan darbeleri hem Avrupalılara hem de Avrupa'da yaşayan Türk toplumuna anlatmak amacıyla Avrupa turuna çıktıklarını kaydetti söyledi.

Almanya'da 'Türkiye'nin Darbeler Tarihi' Konferansı, System.String[]
15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, burada yaptığı konuşmada, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde Türkiye'de yaşanan darbeleri hem Avrupalılara hem de Avrupa'da yaşayan Türk toplumuna anlatmak amacıyla Avrupa turuna çıktıklarını kaydetti söyledi. Darbelerin Türkiye'yi gerilere götürdüğünü belirten Şebik, "Çıplak elleriyle vatan diyen, millet diyen, ahlaki değerlerine sahip çıkan cesaret timsali büyük bir milletin 15 Temmuz'da tanklara karşı verdiği mücadeleyi gördük" dedi. Tarık Şebik, nefesi yettiği sürece 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatıp, bu mücadeleye katkı sunacağını söyledi.

Venezuela'da bir darbe girişimi olduğunu kaydeden Şebik, seçilmiş iradeye kimsenin engel olmaması gerektiğini vurguladı. Tarık Şebik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, "İlk defa darbe yapanlar suçüstü yakalanmış oldu" diye konuştu.

TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

UID Hessen Başkanı Erkan Arslan ise 15 Temmuz'da halkın gösterdiği direncin, demokrasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Halkın 15 Temmuz'daki mücadelesinin dünyaya mal olduğunu kaydeden Arslan, "Bir darbenin halk tarafından nasıl engellendiğini gösterdik, şu an bunu Venezuela'da da görüyoruz. Türkiye'nin bu noktada dünyaya örnek olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Konferansa, AK Parti Hatay milletvekili Mehmet Alğan da katıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:03 

Türkiye, Güncel
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