Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepkiler - Son Dakika
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepkiler

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısına Fransa ve İtalya'nın yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) tepki gösterdi.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepkiler, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısına Fransa ve İtalya'nın yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından, "Büyük bir üzüntü içerisindeyim. Bu trajik saldırı karşısında Almanya'ya tam desteğimi ifade ediyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve yasta olan ailelerle. Değerlerimiz ve demokrasilerimizin korunması konusunda verilen mücadelede Şansölye Merkel'in yanındayım." mesajını paylaştı.

"Aşağılık saldırı kınanmalıdır"

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hanau'daki ırkçı ve aşırı sağcı motifli katliam haberleri dehşet verici, böyle aşağılık bir eylem en sert şekilde kınanmalıdır. Düşüncelerimiz olayda hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte." tepkisini gösterdi.

Nefret kurbanlarıyla dayanışma vurgusu

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından paylaşımında, "Almanya'nın Hanau kentindeki korkunç saldırı, beni derinden sarstı. Alman halkına ve insan yaşamına saygı duymayan çılgın bir nefretin kurbanı olanların ailelerine dayanışmamı ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin Alman halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirterek "Bu korkunç katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi gönderiyor ve en güçlü şekilde bu şiddeti kınıyorum." mesajını paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Hanau'daki saldırının dehşet verici olduğunu vurgulayarak, "Kalbimiz tüm kurbanların aileleriyle birlikte. Nefret ve şiddete karşı müttefikimiz Almanya'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

Nefret, ırkçılık ve şiddete karşı mücadele çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Hanau'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Borell, "En iyi dayanışma mesajı nefret, ırkçılık ve şiddete karşı hem AB'de hem tüm dünyada harekete geçmekle verilir." mesajını paylaştı

Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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