Son Dakika Haberleri: Almanya'dan gelen uçak Tel Aviv'e sorunsuz acil iniş yaptı
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Almanya'dan gelen uçak Tel Aviv'e sorunsuz acil iniş yaptı

1 saat önce

Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına sorunsuz şekilde acil iniş yaptı.

Almanya'dan gelen uçak Tel Aviv'e sorunsuz acil iniş yaptı, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına sorunsuz şekilde acil iniş yaptı.
İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köln'den havalanan uçağın iniş takımlarından birindeki hasar nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına yaptığı acil inişte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.
Drir, uçakta bulunan 152 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığını ifade ederken, itfaiye ile sağlık ekiplerinin her ihtimale karşı havalimanında hazır bulunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
Köln kentinden Tel Aviv'e gelen "Electra Airways'e ait Boeing 737" tipi bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra iniş takımlarından birindeki tekerinin patladığı belirlenmişti.
Söz konusu uçağın iniş takımlarından birinde meydana gelen hasar nedeniyle Ben Gurion'a acil iniş yapacağı İsrailli yetkililerce duyurulmuş, havalimanına çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:11 Kaynak: AA
Tel Aviv, Almanya, Güncel
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