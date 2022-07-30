Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezini ziyaret etti

30.07.2022 18:57
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezini ziyaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Toplum Temelli Yerel Girişimler Projesi (CLIP 2) kapsamında faaliyet gösteren Ankara Mamak'taki Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Ankara Toplum Merkezini ziyaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Toplum Temelli Yerel Girişimler Projesi (CLIP 2) kapsamında faaliyet gösteren Ankara Mamak'taki Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Ankara Toplum Merkezini ziyaret etti.

Ziyaretinde Baerbock'a Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve beş Alman parlamento üyesinden oluşan heyet eşlik etti.

Baerbock ve beraberindeki heyeti, Almanya Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Ülke Ofisi Başkanı Rubeena Esmail ve SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ağırladı.

Merkezde yapılan etkinlikler hakkında bilgi alan Baerbock, Toplum Merkezi faydalanıcısı kadınlar tarafından yapılan resim ve el işi sergisini gezdi.

Daha sonra Baerbock ve beraberindeki heyet, merkezden faydalananlarla bir araya geldi.

Türkiye ziyaretini buradaki temaslarla sonlandıran Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ziyaretinin ardından Almanya'ya dönecek.

SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezi hakkında

Mamak'ta bulunan Ankara Toplum Merkezi, CLIP 2 Projesi altında Toplum Temelli Yerel Girişimler Projesi (CLIP 2) kapsamında faaliyet gösteriyor.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından, İnsani Yardım Operasyonları departmanı (ECHO) aracılığıyla ortak finanse edilen projenin faaliyetleri, GIZ ile ortaklaşa SGDD tarafından yürütülüyor.

2016'dan bu yana hizmet veren merkez, sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimini desteklerken, düzenlenen okuma yazma ve Türkçe kursları ile toplumsal uyumun artırılmasına katkı sağlıyor ve özel ihtiyaç sahibi kişilere koruma hizmetleri sunuyor.

Merkezde koruma faaliyetleri kapsamında sosyal danışmanlık, sağlık danışmanlığı, hukuk danışmanlığı ve eğitim danışmanlığı ve psikososyal destek görüşmeleri yapılıyor.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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