Almanya, fosil yakıt için AB'ye kafa tuttu! - Son Dakika
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Almanya, fosil yakıt için AB'ye kafa tuttu!

22.06.2022 13:42
Almanya, fosil yakıt için AB'ye kafa tuttu!

Önde gelen pek çok otomobil üreticisinin vatanı Almanya, AB'nin fosil yakıt kararı hakkında beklenmeyen bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz haftalarda fosil yakıt kullanımıyla ilgili yankı uyandıran bir karar almıştı. 2035 yılında benzin ve dizel motorlu yeni araç satışını engelleyecek yasa, pek çok ülke tarafından kabul gördü. Ancak Almanya Hükümeti, fosil yakıt kararına sıcak bakmayarak beklenenin tersi bir açıklamada bulundu.

AB'nin aldığı karar, çevreyi korumak adına fosil yakıtlı araçları yasaklayarak üreticileri yönlendirmeyi amaçlıyordu. Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi dev markaların vatanı olan Almanya, AB'nin kararına karşı çıkarak elektrikli otomobil dönüşümünde bir sarsıntı yaratabilir.

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Almanya, fosil yakıt yasasını kabul etmeyeceğini açıkladı

Ekonomi Bakanı Christian Lindner, yaptığı açıklamada AB'nin 2035'de fosil yakıtlı araç satışını yasaklayacağı yasayı kabul etmeyeceğini açıkladı. AB'nin bu yasası, 2030'a kadar 1990 yılına göre gezegen ısınma emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı amaçlıyordu. Bu amacın gerçek olabilmesi için fosil yakıt kullanan yeni arabaların trafiğe çıkmaması gerekliydi.

Almanya, fosil yakıt için AB'ye kafa tuttu!

Yasayla ilgili nihai müzakereler başlamadığı için Almanya Hükümeti şu ana kadar resmi olarak bir oy kullanmamıştı. AB Parlamentosu'nun milletvekilleri bu yasaya genel olarak destek vermiş olsa da Almanya'nın yasayı kabul etmemesi, kararın yeniden düşünülmesini sağlayacaktır. Ülkede gerçekleşen otomobil üretimi tüm dünyaya yayıldığı için Almanya büyük bir söz sahibi konumunda.

Ülkedeki otomobil markalarının önde gelenleri, Almanya'nın elektirikli otomobil üretiminde de bir dev olacağını defalarca söylediğini duymuştuk. Elektrikli otomobil dönüşümünden korkmadıklarını basına ifade etseler de hükümetin bu kararı, küresel ısınma ile olan mücadeleye bir darbe olacak.

Sizce 2035 yılı, fosil yakıttan kurtulmamız için erken mi?

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Kaynak: Shiftdelete

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, fosil yakıt için AB'ye kafa tuttu! - Son Dakika

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