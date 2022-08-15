Almanya ile İskandinav ülkeleri, Ruslara vize yasağı getirilmesinde anlaşamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya ile İskandinav ülkeleri, Ruslara vize yasağı getirilmesinde anlaşamadı

15.08.2022 23:06
Almanya ile İskandinav ülkeleri, Ruslara vize yasağı getirilmesinde anlaşamadı

Almanya ile İskandinav ülkeleri arasında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tüm Ruslara turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Almanya ile İskandinav ülkeleri arasında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tüm Ruslara turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç'in başkenti Oslo'da İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda başbakanlarıyla bir araya geldi.

Finlandiya Başbakanı Senna Marin, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarının savaşı başlatmadığını ancak savaşı desteklediklerini belirterek, "Rusya Ukrayna'da insanları öldürürken Rus vatandaşlarının AB'ye, Schengen Bölgesine turist olarak girip gezmelerini doğru bulmuyorum." dedi.

Marin, bu konunun Avrupa Konseyi'nde ele alınmasını istedi.

Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen ise Finlandiyalı mevkidaşını destekleyerek, bazı Avrupalıların ve özellikle de Ukraynalıların Rusya'nın bir Avrupa ülkesine saldırmasını ve aynı zamanda bu ülkeden gelen turistlerin Avrupa'da kabul görmelerini garip bulmalarını anladığını ifade ederek, "Bunu tartışmamız lazım." diye konuştu.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da AB'nin bu konuda ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini, İsveç hükümetinin bu konuda henüz bir pozisyonu bulunmadığını söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, bu konuda yapılacak istişarelerin önemli olduğunu ve ülkesinin alınacak ortak önlemleri destekleyeceğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz ise Ruslara turist vizesi verilmesi yasağına karşı çıktığını yineleyerek, rejiminden kaçan Rus vatandaşlarının da bulunduğuna işaret etti.

Scholz, alınacak kararların, bu kişilerin "Rusya'daki diktatörlükten kaçmak için ülkeyi terk etmelerini daha da karmaşık hale getirmemesi gerektiğini" belirterek, "Bu Rus halkının savaşı değil, Putin'in savaşıdır." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada da AB'nin Moskova'daki güç ağını destekleyenlere karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsatarak, vize yasağının tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.

Daha önce Finlandiya'nın yanı sıra Estonya da AB ülkelerinin Ruslara turist vizesi vermesine karşı çıkmıştı.

YORUMLAR
500
AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ile İskandinav ülkeleri, Ruslara vize yasağı getirilmesinde anlaşamadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:39 Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:10 Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:53 Arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek havasızlıktan hayatını kaybetti
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 23:06:38. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya ile İskandinav ülkeleri, Ruslara vize yasağı getirilmesinde anlaşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement