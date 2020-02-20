Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısı TBMM'de kınandı - Son Dakika
Son Dakika Politika Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısı TBMM'de kınandı - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısı TBMM'de kınandı

7 saat önce

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısı TBMM'de kınandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, gündem dışı konuşmalara geçmeden önce Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği aşırı sağcı terör saldırısına ilişin açıklamalarda bulundu.

Levent Gök, bu saldırının ırkçı bir saldırı olduğu yönünde gerek Alman makamları gerek diğer yetkililerin değerlendirmeleri olduğunu anımsattı.

Resmi açıklama yapılmamasına karşın ölenlerin arasında Türklerin bulunabileceğini, saldırı düzenlenen kafelerin sahiplerinin Türk olması ve bunun Türklerin yaşadığı bir kasaba yaşanmasının bu ihtimali güçlendirdiğini belirten Gök, "Irkçılık dünyada yok edilmesi gereken bir kavram. Irkçılık kavramıyla ilgili olarak kendisini o alana hapseden yurttaşların, başka ülke vatandaşlarını bir yurttaş, bir insan olarak değerlendirmeyen anlayışın, bugün özellikle batı dünyasında giderek arttığına tanık oluyoruz. Türk yurttaşlarımızın da her yerde korunması ve bu konuda çok daha dikkatli olunması gerektiği ortaya çıkıyor. Bununla büyük bir mücadelenin içerisinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçılık üzerinden yapılan bu saldırılarla ilgili olarak dünya ölçeğinde mücadele yürütülmesi gerektiğini ifade eden Gök, "Bu saldırıyı lanetliyorum ve kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk yurttaşları olarak bizler, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve herkesin insan olmasından kaynaklanan doğuştan gelen hakları olduğunu kabul ederek herkesi bir birey olarak kabul ediyoruz. Böylesine davranışları kınıyoruz ve lanetliyoruz." diye konuştu.

Gök, gündeme geçmeden önce AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi gündem dışı söz verdi.

Milletvekilleri de Almanya'da düzenlenen bu saldırıyı kınadı.

Levent Gök, Almanya, Hanau, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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