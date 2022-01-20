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Almanya'nın nüfusu 2021'de değişmeyerek 83,2 milyonda kaldı - Son Dakika

Almanya'nın nüfusu 2021'de değişmeyerek 83,2 milyonda kaldı

20.01.2022 12:55
Almanya'nın nüfusu 2021'de değişmeyerek 83,2 milyonda kaldı

Avrupa Birliği'nin (AB) en kalabalık üyesi Almanya'da nüfus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu geçen yıl, 2019 ve 2020 sonundaki seviyede yer aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) en kalabalık üyesi Almanya'da nüfus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu geçen yıl, 2019 ve 2020 sonundaki seviyede yer aldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 2021'de vefat sayısının doğum sayısından fazla olmasının etkisiyle ülkenin nüfusu artmadı. Geçen yıl Almanya'nın nüfusu, 2019 ve 2020 sonunda kayıtlara geçen 83,2 milyonda kaldı.

2021'de ülkede 775 bin ila 795 bin arasında doğum gerçekleşirken, 1 milyon 20 bin kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 773 bin 144 doğum ve 985 bin 572 ölüm kayıtlara geçmişti.

Destatis, net göçün 2020'de 220 bin 251 olduktan sonra geçen yıl 270 bin ila 320 bine arasına yükseldiği tahmininde bulundu. Ocak-Ekim 2021 verilerine göre, Almanya'ya en fazla göç Romanya, Suriye ve Afganistan'dan oldu.

Almanya'nın nüfusu 1990'dan bu yana ağırlıklı olarak net göçle artış eğilimi gösterirken, sadece 1998, 2003 ve 2010 yıllarında nüfusta gerileme kaydedildi.

Destatis açıklamasında, ülkede 1972'den bu yana ölen sayısının doğanlardan daha yüksek olduğuna işaret edilerek, "Göç olmasaydı Almanya nüfusu 1972'den beri geriliyor olacaktı." denildi.

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Avrupa Birliği, Almanya, Doğum, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya'nın nüfusu 2021'de değişmeyerek 83,2 milyonda kaldı - Son Dakika
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