Almanya'nın Nünberg kentinden ilk uçuş Antalya ve İzmir'e gerçekleşti - Son Dakika

Almanya'nın Nünberg kentinden ilk uçuş Antalya ve İzmir'e gerçekleşti

Corendon Hava Yolları ve SunExpress, yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak kademeli olarak dış hat uçuşlarına devam ediyor.

Corendon Hava Yolları ve SunExpress, yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak kademeli olarak dış hat uçuşlarına devam ediyor. Şirketler, özel izinler kapsamında dün Almanya'nın Nünberg Havalimanı'ndan Antalya ve İzmir'e uçuş düzenledi.

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SunExpress ve Corendon Hava Yolları aldığı izinlerle Almanya'dan Antalya ve İzmir'e dış hat uçuşlarına devam ediyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyahat yasaklarının kısmi olarak kaldırılmalarının ardından iki havayolu şirketi, Almanya'nın Nürnberg kentinden 3 ay aradan sonra ilk uçuşlarını Antalya ve İzmir'e gerçekleştirdi. Corendon Havayolları saat 02.15 'te XC 6906 sefer sayılı uçuş ile Antalya'ya uçtu. Bu ilk uçuştan sonra İzmir'den 02.15'te Nürnberg'e gelen SunExpres ise saat 02.40'ta İzmir'e sefer gerçekleştirdi.

İLK UÇUŞ CORENDON İLE

Demirören Haber Ajansı'na  konuşan, Corendon Hava Yolları Nürnberg İstasyon Satış Sorumlusu Yusuf Kandil  virüs nedeniyle 3,5 aydır uçamadıklarını belirterek, Nürnberg Havalimanı'ndan Antalya'ya ilk uçuşlarının gerçekleşeceğini ve bundan sonra aksi bir durum olmaması halinde uçuşlarının sağlıklı şekilde devam edeceğini ifade etti.

"SON 2 KOLTUK SIRASI BOŞ BIRAKILIYOR"

Corendon Nürnberg İstasyon Müdürü Onur Sezer de DHA'ya, uçakta alınan sağlık tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "3.5 ay aradan sonra ilk uçuşumuzu yapmaktayız, Antalya uçuşumuz. Yüzde 70'lik bir doluluk oranımız var. Zaten satışlarda da artış görüyoruz ve gelecekte de çok olumlu bakıyoruz bu konuya. Öncelikle doluluk oranına göre fark ediyor. Onun dışında uçağa giriş esnasında sıra sıra girişi yapıyoruz. 1,5 metre mesafeye uymaya çalışıyoruz. Uçak dolu olsa bile bu 2 koltuk sırası boş duracak. Vaka olması durumunda kişiyi karantinaya alabilmemiz de mümkün olacak" dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜYORUM, MUTLUYUM"

Nünberg'ten aylar sonra Türkiye'ye döneceklerini ifade eden yolcular ise, oldukça heyecanlı olduklarını ifade etti. Yolculardan Nurşen Irmak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emekliyim, Mart ayında Türkiye'ye gidecektim. Virüs nedeniyle burada kaldım. Üç ay Türkiye'de kalacağım. Çocuklarım burada onları özleyeceğim" derken;  Ayşe Çatalbaş ise "Üçüncü ayda, Nürnberg'e turist olarak geldim. Ama aylardır burada kaldım. Ancak şimdi gidebiliyorum. Hem sevinçli, hem de üzüntülüyüm. Türkiye'ye dönüyorum, mutluyum. Türkiye'yi seviyorum" açıklamasında bulundu. Nuran Bilge ise "Allaha şükür memleketime gidiyorum. Aylardır bekliyordum. Annem rahmetli oldu. Cenazesine gidemedim. Şimdi ancak mezarını ziyaret edebileceğim. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin, bu son olur inşallah" ifadelerini kullandı.

" TÜRKİYE HASRETİMİZ SONA ERECEK"

Kezban Darıcı ise eşinin vefatıyla Almanya'ya çocuklarının yanına geldiğini belirterek, "Virüs nedeniyle burada mahsur kaldım. Şimdi uçuyorum. Köyümü özledim" dedi. Nihat Mut ise "Uzun bir aradan sonra Türkiye hasretimiz sona erecek inşallah. Aileme kavuşmanın heyecanı içindeyim. İyi bir tatil geçirmek dileğiyle herkese iyi yolculuklar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Nünberg kentinden ilk uçuş Antalya ve İzmir'e gerçekleşti - Son Dakika

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