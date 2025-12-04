Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı - Son Dakika
Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Almanya, Polonya\'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı
04.12.2025 17:40
Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus gemilerini vurmasının ardından Avrupa ile Moskova arasında gerilim bir kez daha tırmanırken, Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Almanya Hava Kuvvetleri, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek ve Rus hava ihlallerine karşı önlem amacıyla Polonya'ya 150 asker ve Eurofighter savaş uçakları konuşlandırdı.

Almanya Hava Kuvvetleri, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve birkaç Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı.

ALMANYA, POLONYA'DA EUROFIGHTER'LARI KONULANDIRDI

Almanya, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için yeni savaş uçakları ve askerler görevlendirdi. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı aralarında pilot, teknisyen, güvenlik personeli ve askeri polisin de olduğu yaklaşık 150 kişilik ekibin Polonya'da görevlendirildiği aktarıldı.

Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Açıklamada, söz konusu personelin yanı sıra Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Nörvenich Hava Üssü'nden birkaç Eurofighter savaş uçağının da Polonya'nın Malbork Askeri Havaalanı'na gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi bölgesinde hava sahası ihlalleri ve insansız hava araçlarının (İHA) NATO topraklarına girmesini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirildi.

Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

"NATO'YA GÜÇLÜ BİR DESTEK MESAJI DAHA GÖNDERİYORUZ"

Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Holger Neumann, "Bu görevle ağustos ayından beri Romanya'da konuşlu Hızlı Müdahale Uyarı (QRA) filomuza ek olarak askerlerimiz İttifakın doğu kanadının korunmasına değerli bir katkı daha sağlıyor. Böylece komşu ülke Polonya'ya ve genel olarak NATO'ya güçlü bir destek mesajı daha gönderiyoruz" dedi.

Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Almanya'nın Polonya'da konuşlandırdığı yeni birlik ve Eurofighter savaş uçaklarının ilk aşamada gelecek yılın mart ayına kadar görevde kalması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    DİKAT EDİN PUTİN AMCA TOZUNUZU DUMANİNİZA KATMASİNDA... 21 1 Yanıtla
  • Yusuf_1985 Yusuf_1985:
    bir doğalgaz vanasını kapatmaya bakar bütün kış yorganla gezersiniz 15 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    kaşinma ab liği doğru dur 9 1 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    Putin'in de çok seyindeydi. 4 0 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    yalandan ucaklari dizdiler gene 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı
