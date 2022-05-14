Almanya, Rusya'yı Ukrayna'da savaşı "tahıl savaşına" dönüştürmekle suçladı - Son Dakika
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Almanya, Rusya'yı Ukrayna'da savaşı "tahıl savaşına" dönüştürmekle suçladı

14.05.2022 15:41
Almanya, Rusya'yı Ukrayna'da savaşı "tahıl savaşına" dönüştürmekle suçladı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Ukrayna'da yürüttüğü savaşı "tahıl savaşına" dönüştürmekle suçladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Ukrayna'da yürüttüğü savaşı "tahıl savaşına" dönüştürmekle suçladı.

Baerbock, Almanya'nın Schleswig-Hostein eyaletinin Wangels beldesinde düzenlenen "G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının küresel bir kriz haline geldiğini vurgulayan Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'dan tahılın çıkmasını engellemesi sebebiyle gelecek aylarda özellikle Afrika ve Orta Doğu'da insanların hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu.

Baerbock, toplantıda, gıda güvenliğinden duyulan endişenin konuşulduğunu belirterek, "Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü askeri savaşı, başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok ülkesine artık bir tahıl savaşı olarak genişletmeye bilinçli olarak karar verdi." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde toprakları işgal ederek buradaki ulaşım yollarını ve depoları tahrip ederek Ukrayna'dan tahıl ihracatını engellediğini anlatan Baerbock, Rusya'nın bu eylemleri nedeniyle fiyatların arttığına işaret etti.

Baerbock, dünyanın açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunarak, G7 olarak çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Bunun Rusya'nın bilinçli seçtiği bir hibrit savaş olduğunu vurgulayan Baerbock, Rusya'nın savaşa karşı uluslararası birlikteliği kasten zayıflatmak için yeni krizlere zemin hazırladığını belirtti.

Rusya'ya karşı yaptırımların, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan bu savaşın önlenmesi için uygulandığına işaret eden Baerbock, tahıla, tıbbi malzemeye ve insani yardımlara yaptırım uygulanmadığını vurguladı.

Baerbock, Rusya'nın bu konularla ilgili dezenformasyon yaptığını aktararak, G7 ülkelerinin buna karşı mücadele edeceğinin altını çizdi.

Rusya'nın askeri güçle uygulamak istediği sınır değişikliklerini kabul etmeyeceğiz

Baerbock, G7 ülkelerinin uluslararası hukuka ve saldırganlığa karşı olduğunu, bunu da Rusya'ya açıkça ifade ettiklerini aktararak, "Bu nedenle bugünkü bildiride bunu bir kez daha çok net bir şekilde ortaya koyduk. Rusya'nın askeri güçle uygulamak istediği sınır değişikliklerini asla tanımayacağız." dedi.

Ukraynalıların Rus saldırısını ülkenin bazı bölgelerinde durdurduklarını ifade eden Baerbock, Ukraynalıların eşit olmayan bu savaşta bir şansı olması için onlara silah ve mali yardım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Baerbock, Ukraynalıların sadece kendi varlığı ve özgürlüğü için değil, Avrupa barış düzeni için de mücadele ettiklerini belirtti.

İklim ve Kovid-19 krizi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, iklim krizi nedeniyle güvenliği ve istikrarı tehlikede olan ülkelere yardım için mali mekanizmalarını mobilize etmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Kovid-19 krizi konusunda bir eylem planı konusunda anlaştıklarını anlatan Baerbock, aşı kampanyasını hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği

Baerbock, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamaya tepkisi sorulması üzerine, müttefiklerin kararlarında özgür olduklarını, bunun İsveç ve Finlandiya için de geçerli olduğunu belirtti.

Alman hükümetinin bu iki ülkenin katılımını destekleyeceğini açıkladığını anımsatan Baerbock, "İsveç ve Finlandiya, özellikle savunma yetenekleri açısından güçlü ülkelerdir. Tek başına bu bile NATO'yu güçlendirir. İsveç ve Finlandiya, komşularıyla on yıllardır barış içinde yaşayan sağlam demokrasilerdir. Bu nedenle de savunma yetenekleri güçlü demokrasilerin savunma ittifakımızı güçlendirmesinden her demokratik ülke memnun olmalıdır." diye konuştu.

NATO'nun İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka girmesine ısrar etmediğini söyleyen Baerbock, bunun Putin'in eylemleri nedeniyle olduğunu ve bu ülkelerin komşularıyla barış içinde yaşamaya devam etmek istediklerini kaydetti.

Filistinli gazetecinin ölümü

Öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninde çıkan şiddet olaylarına ilişkin soru üzerine ise törenin "huzur içinde ve haysiyetle yapılamamasının" "üzücü olduğunu belirten Baerbock, "Dürüst olmak gerekirse, bundan derinden şok oldum." dedi.

Baerbock, Ebu Akile'nin ölümünün şeffaf şekilde aydınlatılması gerektiğini kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Rusya'yı Ukrayna'da savaşı 'tahıl savaşına' dönüştürmekle suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya, Rusya'yı Ukrayna'da savaşı "tahıl savaşına" dönüştürmekle suçladı - Son Dakika
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