Son Dakika Haberleri: Alp Disiplini Milli Kayak Takım Kadrosu Belli Oldu

Alp Disiplini Milli Kayak Takım Kadrosu Belli Oldu

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken Kupası 15-17 Mart tarihlerinde Erzurum'da, Uluslararası Sarıkamış Kupası ise 18-20 Mart tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştirilecek.

Alp Disiplini Milli Kayak Takım Kadrosu Belli Oldu, System.String[]


Türkiye Kayak Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken Kupası 15-17 Mart tarihlerinde Erzurum'da, Uluslararası Sarıkamış Kupası ise 18-20 Mart tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştirilecek. 

Her iki organizasyona katılacak Alp Disiplini Milli Takım kadrosunda ise şu isimlerden yer alıyor:

KADIN SPORCULAR :  

Sıla Kara, Ayşe Durlu, Peri Tüfekçi, Mina Baştan, Fulya Yücel, Yael Sadioğlu, Emine Köksal, Tayra Tunca

ERKEK SPORCULAR:  

Can Bostan, Berkin Usta, Kaan Şamgül, Tiriel Luka Abramovic, Derin Berkin, Asrın Beceren, Eren İşçimenleri Kaan Öktem, Doruk Ustay, Çınar Sabri Karahan, Emrah Şare, Muhammet Uca, Murat Şişmanoğlu, Burak Kaya, Muhammet Umut Şeflek, Kerem Timur, Nihat Enes Limon.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:10 Kaynak: DHA

Kars, Spor
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