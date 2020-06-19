Altay'a efsane destek - Son Dakika

Altay'a efsane destek

Altay'ın efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu, siyah-beyazlı takımın TFF 1'inci Lig'de kalan 6 maçta en iyi sonuçları alarak Süper Lig'e yükseleceğine inandığını söyledi.

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Altay'ın efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu, siyah-beyazlı takımın TFF 1'inci Lig'de kalan 6 maçta en iyi sonuçları alarak Süper Lig'e yükseleceğine inandığını söyledi. Altay TV'de Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in sunduğu programa katılan Elmastaşoğlu, İzmir temsilcisinin Süper Lig şansı ve futbol hayatına dair açıklamalarda bulundu. Takımın Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile iyi bir çıkış yakaladığını belirten unutulmaz futbolcu, "Koronavirüs süreci tüm futbol takımlarını etkiledi. Bu süreci iyi geçiren takımlar başarılı olacaktır. Altay'ın bu süreci iyi geçirdiğini biliyorum. Kaliteli oyunculara sahibiz. Son 6 haftada şampiyonluğu yakalayıp Süper Lig'e çıkacağımıza canıgönülden inanıyorum" diye konuştu.

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" diyen Ayfer Elmastaşoğlu, "Kalan maçların hepsini kazanırsak Süper Lig'e yükseliriz. Her zaman söylediğim bir şey var. Camia olarak birinci hedefimiz direkt Süper Lig'e çıkmak. Eğer bu olmuyorsa Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeliyiz" şeklinde konuştu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve ekibine teşekkür eden Elmastaşoğlu, "Kulüp daha da zor duruma düşmeden sahip çıktılar. Şu anda kulübü en iyi şekilde yönetiyorlar. Bundan sonra daha güzel hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Özgür Ekmekçioğlu Büyük Altay'ı Süper Lig'e çıkartacaktır" yorumu yaptı. Futbolun da her sektör gibi ekonomik olarak salgından olumsuz etkilendiğini kaydeden efasane futbolcu, "Altyapıya çok değer vermeliyiz" dedi.

İKİ TÜRKİYE KUPASI KAZANDI

Altay'da 1961-76 yılları arasında 15 yıl forma giyen ve 350'ye yakın maçta 70 gol atan Ayfer Elmastaşoğlu programda anılarını da anlattı. Çocukluğunun kulüpte geçtiğini belirten Elmastaşoğlu, "Altay'da 1966-67'de futbolcu, 1979-80'de teknik adam olarak iki kez Türkiye Kupası kazanma onuru yaşadım. Futbolcu olarak Göztepe karşısında kupa kazandığımız maç öncesi ben askerlik vazifesi için Sivas'taydım. Beklenen izin bir türlü gelmiyordu. Maça birkaç gün kala izin çıktı. Maçtan bir gün önce gelip takımla kampa girdim. Sabaha kadar uyuyamadım. O gün zor bir maç oynadık hatta o maçta bir penaltı kaçırmıştım fakat kupayı kazandık. Teknik direktör olarak Galatasaray ile oynadığımız final maçı Galatasaray seyircisine yakışmadı. İstenmeyen olaylar oldu. Mustafa Denizli, Türkiye Kupası'nı soyunma odasında kaldırdı ve sonrasında zafer turu attık" diye konuştu.

ALTAY ŞAMPİYON OLABİLİRDİ

Altay'ın 1969-1970 sezonunda şampiyon olabileceğini hatırlatan Elmastaşoğlu, "Bizim zamanımızda yöneticilerimiz şampiyonluk planlaması yapmıyordu. Altay'ı ligde tutacak puanları alalım yeter diye düşünüyorlardı. Türkiye Kupası'nı kazanmak için planlar yaptığımız için 7 tane final oynadık, iki tane kupa kazandık. Şampiyonluk için gerekli planlamalar yapılmadığı için şampiyonluk gelemiyor. 1969-70 sezonunda ilk yarıyı gol averajı ile ikinci bitirdik. Gerekli planlamalar yapılmadığı için şampiyonluk gelmedi. Belki o dönemlerde bir şampiyonluk yaşasak hem İzmir futbolu hem de Altay için çok farklı bir dönemeç olabilirdi. Maalesef tam şampiyonluk hedefi konulmadı" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'a efsane destek - Son Dakika Spor
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