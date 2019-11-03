Son Dakika Haberleri: Altay'da gol var, galibiyet yok
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Altay'da gol var, galibiyet yok

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altay, deplasmanda Hatayspor'a 3-2 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Altay'da gol var, galibiyet yok, System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altay, deplasmanda Hatayspor'a 3-2 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Altay, bu maçla beraber ligde ilk deplasman yenilgisini tattı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin 10. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Geçen hafta Menemenspor maçında beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, bu hafta da kazanamadı. Ligde en golcü deplasman takımı konumunda bulunan Altay, Hatayspor karşısında savunma problemine çare bulamadı.


Altay'da gol var, galibiyet yok


Bu sezon oynadığı 5 deplasmanda maçında 12 gol atan İzmir ekibi, kalesinde 8 gol gördü. Oynadığı tüm deplasman maçlarında rakip fileleri en az iki kez sarsan Altay, Hatayspor maçıyla beraber ilk deplasman mağlubiyetini yaşadı. Daha önceki maçlarda Boluspor'u 2-0, Altınordu'yu 3-0 yenen siyah-beyazlılar, İstanbulspor'la 2-2 ve Adanaspor'la 3-3 berabere kalmıştı. Hatay deplasmanında Marco Paixao'nun 1 gol, 1 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonuçla İzmir ekibi, 10. hafta sonunda 15 puanda kaldı. Altay, ligin 11. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak. - İZMİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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