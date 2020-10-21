Altekma-İnegöl Belediyespor: 3-1

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)

SÜRE: 119 dakika (28, 31, 27, 33)

AXA Sigorta Efeler Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Altekma, İzmir'de konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-20, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. İzmir temsilcisi üst üste 4 mağlubiyet aldıktan sonra bu galibiyetle moral buldu.

- İzmir