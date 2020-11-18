Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe'nin - Son Dakika

Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe'nin

18.11.2020 14:41
Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe'nin, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Altın Karınca 2020 Ödülleri" kapsamında Maltepe Belediyesi, "Taktiksel Kentleşme Projesi" ile "Ulaşım ve Hareketlilik" dalında Altın Karınca ödülünün sahibi oldu.

Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Altın Karınca 2020 Ödülleri" kapsamında Maltepe Belediyesi, "Taktiksel Kentleşme Projesi" ile "Ulaşım ve Hareketlilik" dalında Altın Karınca ödülünün sahibi oldu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 2020 Altın Karınca ödülleri Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye'de ilk kez Zümrütevler'de yapılan "Taktiksel Kentleşme Projesi", "Ulaşım ve Hareketlilik" dalında Maltepe Belediyesi'ne üçüncü kez Altın Karınca ödülünü kazandırdı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı konuşmada, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, ödülü Maltepe halkı adına aldığını belirtti.

Türkiye'de bir ilk

Taktiksel kentleşme yöntemiyle Türkiye'de yapılan ilk meydan projesi olması yönüyle önemli olan çalışma öncesi anket yöntemiyle 107 kişiyle proje hakkında görüşme yapıldı. Proje esnasındaysa 49 kişi ile görüşülerek fikirleri alındı. Daha sonra projenin uygulanmasına geçildi. Proje sonunda Zümrütevler Meydanı'ndaki bin 75 metrekare araç yolu yaya alanına çevrildi, 550 metrekare meydan oluşturuldu. Uygulama sonrasında meydanda vakit geçiren kişi sayısında yüzde 72 oranında artış gözlemlendi. Hafta içi öğleden sonra yapılan gözlemlere göre bebek ve küçük çocuk sayısı üç buçuk kat, 5-12 yaş çocukların sayısı ise yaklaşık iki kat arttı. Yine bu gözlemlere göre çocukların yüzde 61'i arkadaşlarıyla grup halinde oynarken yüzde 21'i tek başına, yüzde 18'i ise velisiyle oynuyordu. Ayrıca gün boyunca meydanda vakit geçiren yaşlıların sayısı ise 10 kat arttı.

Yaya oranında yüzde 21'lik artış

Yapılan sayımlarda, meydandan geçen yaya sayısında yüzde 21 artış gözlemlendi, kaldırım kullanımı ise yüzde 30 oranında arttı. Çocukla birlikte yürüyen yetişkin sayısı yüzde 16 artarken, sokaklarda yalnız yürüyen çocuk sayısı ise yüzde 43 artış gösterdi; yalnız yürüyen çocukların yüzde 89'u işaretlenen güvenli alandan yürüdü. Uygulama öncesinde 107 kişinin yüzde 75'i sokaklarda güvende hissetmiyordu, yüzde 17'si tarafsız kalmıştı. Buna karşılık uygulama sonrasında sokaklarda güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 24'e indi. Ayrıca, uygulama öncesinde yüzde 68 karşıdan karşıya geçerken güvende hissetmediğini söylüyordu. Uygulama sonrası yapılan görüşmelerde ise bu oranın yüzde 25'e gerilediği görüldü.Maltepe Belediyesi daha önce Beşçeşmeler'deki "Yontubezek" çalışması ve Altıntepe'deki Kadın Girişimcilik Mutfağı ile Altın Karınca ödülü almıştı. - İSTANBUL

Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe'nin
Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe'nin
Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe'nin
Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe'nin
Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe'nin

Maltepe Belediyesi, İstanbul, Marmara, Maltepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe'nin - Son Dakika


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