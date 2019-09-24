Son Dakika Haberleri: Altın Kızımız Balkan Şampiyonu oldu
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Altın Kızımız Balkan Şampiyonu oldu

1 saat önce

Balkan Judo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Şampiyonası, 21-22 Eylül tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde yapıldı.

Altın Kızımız Balkan Şampiyonu oldu, System.String[]

Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye spor Judo Takımımızın altın kızı Fidan Ögel 63 kg' da güçlü rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu olmayı başardı. Balkan şampiyonasına Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ülkelerinden toplamda 200'ün üzerinde sporcu katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyemiz ve Judo Branşı Sorumlumuz Tanju Balatlı yaptığı açıklamada, " Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak tüm spor branşlarına büyük önem veriyoruz. Sporcularımızda bu noktada verdiğimiz desteği karşılıksız bırakmıyorlar. Son olarak Balkan şampiyonu olan kızımız Fidan Ögel'i yürekten kutluyoruz. Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün sporcularımızın yaşadığı bu önemli başarılarda payı tartışılmaz. Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına, Balkan şampiyonu olan sporcumuz Fidan Ögel'i bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:25 Kaynak: Bültenler
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