Altın Portakal'ın bu yıl afiş yüzü Fatma Girik - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en köklü sinema festivali olan ve bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afiş yüzü belli oldu. Türk sinemasına damga vuran sanatçı Fatma Girik, bu yıl festivalin afişinde yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı günler kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada filmlerin gösterime sunulacağı festivalde yarışacak ve Türkiye'de ilk kez gösterilecek 12 kısa film ile 10 belgesel film belirlendi. Her geçen gün yeni bilgilerin öğrenildiği festivalin bu yılki afişinde ise mavi gözleri ve yeteneği ile Türk sinemasına damga vuran Fatma Girik yer alacak.

ALTIN PORTAKAL'DA 2 KEZ 'EN İYİ KADIN OYUNCU' ÖDÜLÜNÜ ALDI

Şu an 77 yaşında olan Fatma Girik'in, figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da 14 yaşında oynadığı filmle yıldızı parladı. Girik'in performansıyla dikkat çeken film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı 'Ölüm Peşimizde' oldu. Memduh Ün'le tanışıklığı, Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol alan Fatma Girik, ileriki yıllarda siyasete de atılıp bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa dönem televizyon ekranlarında 'Söz Fato'da adlı programın sunuculuğunu da yapan Girik, birçok ödülün sahibi oldu. 1965 yılındaki 2'nci Altın Portakal Film Festivali'nde 'Keşanlı Ali Destanı' filmiyle ve 1967'de 4'üncü Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sürtüğün Kızı' filmleriyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olan Fatma Girik'e, 1998 yılındaki 35'inci Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi.