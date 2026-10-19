Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı Warsh’ın sözleri fiyatları uçurdu

Altın, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinden itibaren yükselişini sürdürdü. Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi ve hisse senedi piyasalarındaki satış baskısı, yatırımcıları yeniden altına yöneltti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 10.10 itibarıyla serbest piyasada gram altın yüzde 0,43 artışla 6 bin 662 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10 bin 892, yarım altın 21 bin 784, Cumhuriyet altını ise 44 bin 444 liradan satıldı. Kapalıçarşı’da gram altının satış fiyatı 6 bin 608 lira olarak kaydedildi. Dolar/TL ise 49,55 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, güne 6 bin 532 lira civarında başladığı geçen haftanın ardından yeni haftaya daha yüksek seviyeden girdi. Uluslararası piyasalarda gümüşün onsu yüzde 0,6 artışla 57,3 dolardan, platinin onsu ise yüzde 0,4 artışla 1641 dolardan işlem gördü.

WARSH’IN SÖZLERİ FAİZ BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fed Başkanı Kevin Warsh, cuma günü Bangkok’ta düzenlenen IMF toplantılarında yaptığı konuşmada faiz kararına ilişkin net bir sinyal vermedi. Piyasalar, Warsh’ın sözlerini faizlerin sabit tutulmasına destek olarak yorumladı. Bu değerlendirmenin ardından ekim ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yüzde 20'nin altına geriledi.

Fed, 27-28 Ekim’deki toplantısı öncesinde sessizlik dönemine girdi. Piyasalar ekim ayında faizin sabit kalmasını beklerken, aralık ayında artırım yapılacağını fiyatlıyor. Geçen hafta açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi faiz artırımı beklentilerini güçlendirmiş, doları da yükseltmişti.

YAPAY ZEKA ENDİŞESİ ALTINA YARADI

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler hisse senedi piyasalarında satışlara yol açtı. Bu satış dalgası tahvil faizlerini aşağı çekti ve faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getirdi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon baskısını hafifletebileceği beklentisi de fiyatları destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik gümrük vergilerini ve yaptırımları kaldırma kararının ardından Rusya’nın piyasaya daha fazla petrol arz edeceği beklentisi petrol fiyatlarını düşürdü. Buna karşın ABD’de eylül ayı ithalat fiyatlarının beklentilerin üzerinde artması ve Orta Doğu’daki gerilim, enflasyon endişelerini canlı tutuyor.

ANALİSTLER TEMKİNLİ

Altın, ağustos ayından bu yana 4 bin dolarlık destek seviyesinin üzerinde tutunuyor. Ancak ons fiyatı, ocak ayında gördüğü 5 bin 608 dolarlık rekorun yaklaşık yüzde 25 altında bulunuyor. ABD ile İran arasında şubat sonunda başlayan çatışmadan bu yana ons altın yaklaşık beşte bir oranında değer kaybetti.

ANZ analistleri, yükselen tahvil faizlerinin büyümeden çok mali sürdürülebilirlik ve borç endişelerini yansıttığını değerlendirdi. Altının bu ortamda bir koruma aracı olmayı sürdürdüğünü belirten analistler, kısa vadede yükselişin sınırlı kalacağını, 2027'de ise onsun 5 bin doların üzerine çıkacağını öngördü. Forex.com analisti Fawad Razaqzada ise geçen haftaki yükselişin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bugünkü kazanımları düzeltmenin sona erdiğine dair net bir sinyal olarak yorumlamakta isteksiz olurum” dedi.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Yatırımcılar, Fed’in öncelikli enflasyon göstergesi olarak kabul edilen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini ve Fed’in toplantısını yakından takip ediyor. Piyasalarda Çin’den gelen yatırım talebi ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için yaptığı altın alımları da izleniyor.