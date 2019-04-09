Altındağ Belediye Başkanı Balcı
gazetecilerle bir araya geldi
Balcı: "Altındağ Ankara
'nın kalbi"
ANKARA - ltındağ Belediye Başkanı Asım Balcı
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Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan tarafından Hamamönü'nde kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya Ankara'da bulunan gazete, televizyon temsilcileri ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı. Kahvaltıda konuşan Asım Balcı, Altındağ'ın Ankara'nın kalbi olduğunu belirtip, " Burada Ankara Kalesi, Ulucanlar, Hamamönü, Hacı Bayram
, Ulus
bunların her birinin ayrı değeri var, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş. Altındağ çok önemli yerler bizim sınırlarımız içerisinde aynı zamanda Ankara'nın eski ticaret merkezleri de Altındağ'ım da Ankara Kalesi, At Pazarı, Samanpazarı geçmişlerde de kullanılan yerler bu bakımdan buraların, Ankara'da turizmi geliştirmek istiyorsak, tarihi ön plana çıkarmak istiyorsak buraları daha fazla değerlendirmemizi insanları, gençleri bu mekanlara daha çok çekmemiz lazım. İnşallah yeni dönemde bununla ilgili projelerimiz olacak bir taraftan da bizim nüfusumuz 370 bin Ankara'da ki insanlar bir şekilde Altındağ sınırları içerisine giriyor çıkıyor günlük 1.5 milyona yakın belki daha fazla insan hastanelere 15 tane hastane var. Bizde 14 tane müze, Siteler, Rüzgarlı sokak ve Ulus gibi Ankara'nın önemli ticaret merkezi yine bizim sınırlarımız içerisinde" olduğunu ifade etti.
Altındağ'ın siyasi ve ekonomik anlamda da önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Balcı, Altındağ'a yapılan hizmetin bütün Ankara'ya yapılan hizmet olarak gördüğünü kaydederek, " İnsanımızı, hemşerilerimizi kucaklamaya seçim döneminde başladık seçimden sonra da devam ediyoruz. Sitelere teşekkür ziyaretinde bulundum, dün Ulus esnafını ziyaret ettim, hafta sonunda mahalleye dönüşen köylerimiz vardı onları ziyaret ettik, bu birlikteliğimizi seçimden sonrada devam ettireceğiz. Burada Sivil Toplum Kuruluşları ve söz sahibi kim varsa onlarla beraber Altındağ'ımızı yönetip inşallah daha ileriye taşıma noktasında üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.
Adaylığı açıklandığında ilk ziyareti şehit ve gazilere yaptığını dile getiren Balcı, onlarında ilk ziyaretini kendisine yapıp bir takım talepleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi: " Çanakkale
'ye bizi götürür müsünüz dediler, bundan da büyük memnuniyet duyarız Kore
gazileri, Kıbrıs
gazileri, Terörle Mücadele gazileri ve şehit yakınları var ve bizde memnuniyet duyanlara Çanakkale'ye götürme sözü verdik. Ankara'da bir ilk olacak 'şehit ve gazilerle' ilgili özel bir birim kuracağız onların ihtiyaçları, beklentileri, sıkıntıları konusunda yanlarında olmak için bir çalışmaya yeni dönemde başlatmış olacağız, buda bizim ilk adımımız olacak bundan sonraki süreçte bütün Ankaralılar ve hemşerilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz.