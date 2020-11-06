Altındağlı kadınlara altın bilezik - Son Dakika

Altındağlı kadınlara altın bilezik

06.11.2020 09:55
Altındağlı kadınlara altın bilezik, System.String[]

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı"ndan (SOGEP) proje desteği almaya hak kazandı.

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı"ndan (SOGEP) proje desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında 240 Altındağlı kadın meslek öğrenecek.

Altındağ Belediyesi tarafından hazırlanan "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi ile Altındağlı kadınların hayatında yepyeni bir sayfa açılacak. Bu proje ile Altındağ'da ikamet eden 18-25 yaş arasında herhangi bir gelir elde etmeyen, eğitim öğretim hayatını tamamlayamamış genç kadınların mesleki beceri edindirilerek istihdama kazandırılmaları hedefleniyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde kurulacak "Teknolojik Tasarım Atölyeleri ve Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyeleri" ile kadınların hem yeni bir meslek öğrenmesi sağlanacak hem de bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine katkıda bulunulacak.

"Altındağlı kadınlar için bir fırsat"

Proje hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şunları kaydetti:

"Altındağlı kadınlar için de, Altındağ'ımız için de çok faydalı bir proje. Projemizin beğenilip ilgi görmesi ve destek almaya hak kazanmasına da çok memnun olduk. Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Proje kapsamında Gülpınar, Önder, Güneşevler ve Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde atölye oluşturacağız. 4 merkezin her birinde 'Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyesi' ve 'Teknolojik Tasarım Atölyesi' olmak üzere toplamda 8 adet atölye kurulacak. Projeye katılan her bir kursiyer her iki atölyedeki eğitimlere de tabi tutularak mesleki eğitimler alacak. Covid-19 salgını nedeniyle sınıflardaki kursiyer sayısı belli düzeyde tutulacak. Mesleki eğitim kursları ise, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. Mesleki eğitimlere katılan kursiyerlerin gündelik giderleri, Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Bu proje, kriterlere uyan genç kadınlarımız için gerçek anlamda bir fırsat olacak."

"Satış imkanı sağlayacağız"

Projeye katılan Altındağlı kadınların eğitim süresince ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürmeleri için her tür imkanı sağlayacaklarını söyleyen Başkan Balcı, "Katılımcıların el emeklerini aktif pazar alanında ekonomik kazanca dönüştürmelerine, öğrendikleri girişimcilik ve pazarlama tekniklerini deneyimlemelerine fırsat tanıyacak projeler de geliştireceğiz. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima yanındayız" dedi. - ANKARA

Altındağlı kadınlara altın bilezik
Altındağlı kadınlara altın bilezik
Altındağlı kadınlara altın bilezik
Altındağlı kadınlara altın bilezik

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağlı kadınlara altın bilezik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Başkan Biden mı, Trump mı olacak? Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı
İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak         
09:27
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti         
09:24
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak         
00:10
Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı         
23:05
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 10:11:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altındağlı kadınlara altın bilezik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei