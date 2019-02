Altınok, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Şehrimizin yüzde 60'ını kentsel yenileme ve kentsel dönüşüme alacağız. Bu şekilde yollar ve caddeler genişleyecek.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Şehrimizin yüzde 60'ını kentsel yenileme ve kentsel dönüşüme alacağız. Bu şekilde yollar ve caddeler genişleyecek. Daha doğrusu, Keçiören'in bütün ana aksını alacağız ve yeniden çizeceğiz." dedi.



Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda, projelerine ilişkin bilgi verdi. Altınok, hizmet rekoru kıracaklarını ve toplumun her kesiminden vatandaşın, "kendisine oy vereceği" yönündeki beyanlarını aktardı.



Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı icraatları hatırlatan Altınok, "Zamanında yaptığımız hizmetlerle vatandaşa dokunmuşuz. Makamda değil de sokaklarda görev yapmışız. Öyle olunca, 'oy vereceğiz' deyip yürekten gönülden çalışan vatandaşlarımız var." diye konuştu.



Altınok, bütün vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiği pazar yerleri ile ilgili yaptıkları düzenlemenin ilk olduğunu belirterek, daha sonra bunun kanun haline geldiğini kaydetti.



"Bütün şehri ağaçlandıracağız"



Üzerinde çalıştıkları projeleri de paylaşan Altınok, inşaatı devam eden Cumhuriyet Kulesi'nin tamamlandıktan sonra önemli bir eser olacağını vurguladı.



Altınok, Keçiören Belediye Başkanı olarak seçilmesi durumunda kule ile ilgili yapılacak çalışmaları, şöyle anlattı:



"Vatandaşımız bize vekaleti verdikten sonra Cumhuriyet Kulemizin ihalesini yapacağız ve bir buçuk yıl içerisinde de açacağız. Atakule 115 metredir ve rakım yüksektir. Cumhuriyet Kulesi ise 186 metredir ve mevcut yapının üzerine 46 metre daha gelecek. Camdan panoramik olacak ve sürekli dönecek."



Hizmetler noktasında yeni şeylerin söylenmesi gerektiğini belirten Altınok, yeni dönemde ağaçlandırmaya önem vereceklerinin altını çizdi. Altınok, "Bütün şehri ağaçlandıracağız. Mart ayında başlayacağız ve 2 bin 600 cadde ve sokağımızı ağaçlandırmış olacağız. Yeşil bir Keçiören, yeşil bir başkent ve yeşil bir Türkiye sloganı ile devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



"Şehrimizin yüzde 60'ını kentsel yenileme ve kentsel dönüşüme alacağız"



Altınok, son zamanlarda Keçiören'de yaşanan trafik sorununun çözümü ile ilgili bir çalışmalarının olup olmadığının sorulması üzerine, trafik sorununun başlıca sebebinin otopark problemi olduğunu belirtti.



Trafik ve otopark sorununun çözümünün kentsel dönüşümle ortadan kaldırılabileceğini söyleyen Altınok, şöyle devam etti:



"Şehrimizin yüzde 60'ını kentsel yenileme ve kentsel dönüşüme alacağız. Bu şekilde yollar ve caddeler genişleyecek. Daha doğrusu Keçiören'in bütün ana aksını alacağız ve yeniden çizeceğiz. Adamına, kişiye, güce ve durumuna göre değil. Bir kent bütünlüğü ve estetiği olacak bu planlamada. Bir 50 kata diğeri 28 kat diye bir şey yok. Bu şehir ve kent kirliliğidir. Otopark zorunluluğu olacak ve 'her daireye 2 otopark' diyeceğiz."



"Bunun savunulacak bir tarafı yok"



1980 askeri darbesinden sonra cezaevinde kaldığı hatırlatılarak, o dönemin çokça tartışılan ismi olan Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasıyla ilgili soru üzerine Altınok, konuyla ilgili herkesin öz eleştiri yapması gerektiğini vurguladı.



Altınok, o dönem yaşananların yanlış olduğunun yargı kararlarıyla ortaya çıktığını belirterek, "Kardeşin de olsa en yakının da olsa, biri birine haksızlık yaptıysa veya bir zulme vesile olduysa bunun savunulacak bir tarafı yok. Herkes öz eleştiri yapmalı." ifadesini kullandı.



Turgut Altınok, gecekondudan dönüşen kentlerin yeniden planlama açısından büyük bir avantaj olduğunu, ancak geçmişte bunun iyi bir şekilde değerlendirilemediğinin altını çizdi.



Şehirlerin, gecekondu döneminden daha karmaşık bir hal aldığını kaydeden Altınok, "Ülkesini ve şehirlerini seven herkesin, imar rantına 'dur' demesi lazım. Bu kadar net konuşuyorum. Her partinin de bu konuda duyarlı olması lazım. Başta parti genel başkanlarımız olmak üzere." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Maltepe'de MHP'nin Adayını Destekleyeceklerini Söyleyen İYİ Partili İlçe Başkanı Görevden Alındı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!

İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı