Altınordu'da Sakatlar Dönüyor
55 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakat oyuncuların devre arasında tamamen iyileşmesi bekleniyor.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu
'da sakat oyuncuların devre arasında tamamen iyileşmesi bekleniyor. Kırmızı-lacivertlilerde sezon başında sakatlanan sol bek Ali Mert
ve forvet Enes Kubat
'ın yanı sıra son haftalarda sakatlıklar yaşayan forvet Serdar Deliktaş
ile ön libero Oğulcan'ın ikinci yarıda formalarına kavuşacakları ifade edildi.
Yönetim, "Ara transfer döneminde fazla takviye yapmayacağız. İyileşen oyuncularımızı yeni transfer olarak görüyoruz. Alternatifli bir kadroya sahibiz" diye konuştu. İzmir
ekibinde çapraz bağları kopan gurbetçi golcü Kemal ise ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. Altınordu, 2 Ocak'ta Antalya
'da kampa girecek. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:55 Kaynak: DHA
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