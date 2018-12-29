Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Sakatlar Dönüyor

Altınordu'da Sakatlar Dönüyor

55 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakat oyuncuların devre arasında tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Altınordu'da Sakatlar Dönüyor, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakat oyuncuların devre arasında tamamen iyileşmesi bekleniyor. Kırmızı-lacivertlilerde sezon başında sakatlanan sol bek Ali Mert ve forvet Enes Kubat'ın yanı sıra son haftalarda sakatlıklar yaşayan forvet Serdar Deliktaş ile ön libero Oğulcan'ın ikinci yarıda formalarına kavuşacakları ifade edildi. 

Yönetim, "Ara transfer döneminde fazla takviye yapmayacağız. İyileşen oyuncularımızı yeni transfer olarak görüyoruz. Alternatifli bir kadroya sahibiz" diye konuştu.

İzmir ekibinde çapraz bağları kopan gurbetçi golcü Kemal ise ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. Altınordu, 2 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:55 Kaynak: DHA

Ali Mert, Kubat, Altınordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yoğun Bakımdan Çıkan Fenerbahçe Tribününün Sevilen İsimlerinden Soner Ergen'e, Ali Koç'tan Büyük Destek! Galatasaray, Garry Rodrigues'i 8 Milyon Euroya Suudi Arabistan'a Sattı

Mircea Lucescu, Galatasaray'ın Teklifini Neden Reddettiğini Açıkladı Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar'a Af Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:50:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Sakatlar Dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]