Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Yasin imzaladı
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Altınordu'da Yasin imzaladı

40 dakika önce

İç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile anlaşan, Ravil Tagir, Yiğit Emre Çeltik ve Burak İnce'yi profesyonel yapan Altınordu, dış transferde üçüncü imzayı Giresunspor'dan Yasin Ozan'a attırdı.

Altınordu'da Yasin imzaladı, System.String[]

İç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile anlaşan, Ravil Tagir, Yiğit Emre Çeltik ve Burak İnce'yi profesyonel yapan Altınordu, dış transferde üçüncü imzayı Giresunspor'dan Yasin Ozan'a attırdı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu kadrosunu Yasin Ozan ile takviye etti. Türkiye liglerinde Orduspor, Gazişehir Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor, Şanlıurfaspor takımlarında oynayan Yasin Ozan, son olarak Giresunspor'da forma giydi. 30 Eylül 1991 Almanya doğumlu futbolcu, Türkiye liginde TFF 1. Lig'de 100, TFF 2. Lig'de ise 10 maçta görev aldı. Yasin Ozan, İzmir'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Altınordu'da forma giymekten dolayı mutlu olduğunu belirten gurbetçi futbolcu, "Altınordu, sistemi olan bir kulüp. Ben de bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Altınordu'nun hedeflerine katkı sağlamaya geldim" dedi.


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Yasin Ozan'ın forvet hattında rekabet sağlayacağına inandığını söyleyerek, "Uzun zamandır tanıdığımız bir futbolcuyu kadromuza kattık. Sistemimize uyum sağlayarak faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Yasin Ozan, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:33 Kaynak: İHA
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