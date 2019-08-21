Son Dakika Haberleri: Altınordu, Yasin Ozan'ı transfer etti
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Altınordu, Yasin Ozan'ı transfer etti

25 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son olarak Giresunspor'da forma giyen Yasin Ozan'ı kadrosuna dahil etti.

Altınordu, Yasin Ozan'ı transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son olarak Giresunspor'da forma giyen Yasin Ozan'ı kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yasin Ozan'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yasin Ozan, Altınordu'nun sistemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Ben de bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Altınordu'nun hedeflerine katkı sağlamaya geldim." ifadelerini kullandı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da Yasin Ozan'ın forvet hattında rekabet sağlayacağına ve faydalı olacağına inandığını bildirdi.

Almanya doğumlu 28 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerinde, Orduspor, Gazişehir Gaziantep, Denizlispor, Şanlıurfaspor ve Giresunspor'da forma giydi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Yasin Ozan, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:44 Kaynak: AA
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