Son Dakika Haberleri: Altınordu Yasin Ozan'la imzaladı
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Altınordu Yasin Ozan'la imzaladı

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen forvet Yasin Ozan'la anlaştı.

Altınordu Yasin Ozan'la imzaladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen forvet Yasin Ozan'la anlaştı. İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçen gurbetçi santfor, kırmızı-lacivertli kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İki sezon önce Altınordu ile anlaşmak üzereyken Denizlispor'la el sıkışan Yasin'e peşinat ödenmeyeceği, golcü oyuncuyla maç başı anlaşma yapıldığı öğrenildi. Teknik ekibin santrforlar arasındaki rekabeti artırmak amacıyla Yasin'in transferini gerçekleştirdiği ifade edildi. Yasin, Kemal ve Fatih'ten sonra takımdaki üçüncü forvet olarak kadroya dahil oldu.
Almanya doğumlu 27 yaşındaki gurbetçi golcü, "Benim için paranın bir önemi yok. Altınordu'da çıkış yakalayıp kendimi kanıtlamak istiyorum" dedi.
Türkiye'deki kariyerine 2014-15'te Orduspor'da başlayan Yasin Ozan, o sezon devre arasında Gazişehir Gaziantep'e gitti. 2015-16'da Gaziantep temsilcisinde top koşturan tecrübeli futbolcu, 2016-17 ve 2017-18'in ilk yarısında Denizlispor formasını terletti. Daha sonra yarım devre Şanlıurfaspor'da görev alan Yasin, geçen sezon Giresunspor'da 11 maçta şans buldu. Yasin, 1. Lig'de 100 maçta 10 gol kaydetti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Yasin Ozan, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
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