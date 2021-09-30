Altınyıldız Classics Özel Ödülü Kadın Milli Voleybol Takımı kaptanı Erdem'e verildi - Son Dakika

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nün sahibi Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem oldu.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, başarılı voleybolcu Erdem, Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nü, BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif'in elinden aldı.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Habif, "Başarıyı ilke edinen ve sporla ortak değerlerde buluşan bir marka olarak, bir kez daha Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nü takdim etmekten onur duyuyorum. Altınyıldız Classics; insanları birbirine bağlayan ve ortak başarılar etrafında birleştiren sporun, sporcularımızın ve antrenörlerimizin desteklenmesi gerektiğine inanan bir marka." değerlendirmesinde bulundu.

Eda Erdem ve arkadaşlarına kazanılan başarılardan dolayı teşekkür eden Habif, "Bu inançla bu yıl ülkemizdeki tüm kız çocuklarına ve tüm kadınlara ilham verdiği, liderliğinde Türk kadınının azmini ve mücadeleci ruhunu tüm dünyaya gösterdiği ve başarıyı her açıdan üzerinde taşıdığı için Altınyıldız Classics Özel Ödülü'müzü özel bir yıldıza, voleybol milli takım kaptanımız sevgili Eda Erdem'e vermek istedik. Ülkemize yaşattıkları büyük gurur için Eda Erdem'e ve ekip arkadaşlarına Altınyıldız Classics ailesi adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eda Erdem ise ödülden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Geriye dönüp baktığımda bizi izleyenlerin gönderdikleri mesajları hatırlıyorum. 'Kızımı voleybola başlatmak istiyorum', 'Kızımı maçınıza getirmek istiyorum' gibi çok fazla mesajla karşılaşıyorduk ama bugün geldiğimiz noktada o mesajlarda inanılmaz bir değişiklik görüyoruz. Aileler, çocuklarını o dönem voleybol ile tanıştırma çabasındaydı ama şimdi o mesajların yerine 'Kızım voleybola başlamak istiyor', 'Kızım sizin maçlarınıza gelmek istiyor', 'Kızım okulda sizin resminizi çiziyor', 'Evde maçınız olduğu zaman başka bir şey izlememize kesinlikle izin vermiyor' diyorlar. Bu duygunun hissettirdiği gururu gerçekten tarif edemem. O kız çocuklarının gözlerindeki yerimizin, nasıl bir yerde olduğumuzun gerçekten farkındayız ve bu sorumluluğu taşıyoruz. Atatürkçü, ülkesini seven, sporu seven, adil, çalışkan, azimli ve başarılı kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarı taşıyacak günlere bir nebze katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere."