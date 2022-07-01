Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı

01.07.2022 13:46
Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da özel bir yemek firmasının hizmet verdiği fabrikalarda yemek yiyen 180 işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçilerin, öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu ortaya çıktı.

Amasya'da yaşanan gıda zehirlenmesi sonucu onlarca işçi hastanelik oldu. Benzer şikayetle hastaneye başvuran işçiler tedavi altına alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDULAR

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) özel bir yemek firmasının hizmet verdiği 3 fabrikada çalışan bazı işçiler, dün öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Amasya'da 180 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi

180 İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde de bazı işçilerin şikayetlerin devam etmesi üzerine toplam 180 işçi, Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin dün öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. İşçilerin büyük bölümü hastaneden taburcu edildi, bazılarının tedavisi ise sürüyor. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da 180 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi
YORUMLAR
500
Silivri'de Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı Silivri'de Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı Aracında 46 binden fazla uyuşturucu hap yakalatan şahıs emniyet personeli çıktı Aracında 46 binden fazla uyuşturucu hap yakalatan şahıs emniyet personeli çıktı
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:22 Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 14:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement