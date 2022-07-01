Amasya'da yaşanan gıda zehirlenmesi sonucu onlarca işçi hastanelik oldu. Benzer şikayetle hastaneye başvuran işçiler tedavi altına alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) özel bir yemek firmasının hizmet verdiği 3 fabrikada çalışan bazı işçiler, dün öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Sabah saatlerinde de bazı işçilerin şikayetlerin devam etmesi üzerine toplam 180 işçi, Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin dün öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. İşçilerin büyük bölümü hastaneden taburcu edildi, bazılarının tedavisi ise sürüyor. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika