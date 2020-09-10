Amasya'dan toplanan yardımlarla İdlib'deki çadırlar ilaçlandı - Son Dakika

Amasya'dan toplanan yardımlarla İdlib'deki çadırlar ilaçlandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinden toplan yardımlarla Suriye'nin İdlib kentindeki kırsalda yer alan kamplardaki çadırlar, haşerelere karşı ilaçlandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinden toplan yardımlarla Suriye'nin İdlib kentindeki kırsalda yer alan kamplardaki çadırlar, haşerelere karşı ilaçlandı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Merzifon Temsilcisi Muhammed Yavuz Çintaş, ilaçlama yapılmadığı zaman çadırlarda yaşayan çocukların sıtma hastalığına yakalanarak ağır hastalıklar geçirdiğini söyledi. İlaçlama yapılmadığında çocukların ağır hastalıklara yakalandığını belirten Çintaş, "Merzifon'daki bağışçılarımızdan ilaçlama için bağışta bulunan kardeşlerimiz oldu, Allah hepsinden razı olsun. Burada bulunan kamplardaki çadırlarda sineklere, haşerelere, yılan ve akreplere karşı ilaçlama yaptıracağız. Maalesef burada ilaçlama yapılmadığından dolayı çocuklarımız haşeratlardan dolayı sıtma hastalığına yakalanmakta ve bundan dolayı da ağır hastalıklar geçirmektedir. İnşallah biz de buradaki kardeşlerimiz için çadırlarda ilaçlama çalışması yaptırıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - AMASYA
Son Dakika Cani anne, 2 aylık bebeğini boğazına ıslak mendil sokarak öldürdü Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak Aile hekimlerinden "zatürre aşısı" uyarısı: Oluşan kalabalıklar virüse yakalanma riskini artırır 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Gün boyu süren koronavirüs denetimleri biter bitmez minibüsler yine tıka basa doldu Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına kafa karıştıran yanıt: Ne yapacağımıza millet karar verecek Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak